Ça sent le début de la saison du barbecue parce qu’une épicerie se démarque de la concurrence en offrant plusieurs rabais avantageux sur les viandes cette semaine.

Si vous voulez être inspiré cette semaine, voici trois recettes économiques mettant en valeur les produits qui se retrouvent dans les circulaires

Le gagnant de la semaine est Metro.

«Metro s’est démarqué particulièrement par la quantité de viande au rabais cette semaine. C’est des spéciaux que l’on voit rarement, des 40% sur le prix régulier», mentionne le fondateur de Glouton, Jean-François Gagné Bérubé.

«C’est une coupe (poitrine de bœuf entière) que l’on voit très rarement dans la circulaire. Si vous avez un fumoir à la maison, c’est le temps de faire une bonne "brisket"», souligne-t-il.

Les côtelettes de longe d’agneau marinées sont en rabais cette semaine, et l’animateur Pierre-Olivier Zappa a même été surpris du prix aussi bas.

«Je pensais avoir mal lu la circulaire», dit-il.

Le fondateur de Glouton a expliqué que c’est un rabais qui en vaut le déplacement.

«Ce rabais se retrouve sur la première page. Pour l’agneau en particulier, c’est très rare que l’on voit ce prix-là. Habituellement, le prix de l'agneau est 13$/lb dans les circulaires», précise-t-il.

«Pour des pommes de terre à 0,33$/lb c’est exceptionnel», pointe ensuite M. Gagné Bérubé.

«C’est excellent pour ce format (Kraft Singles 410g). C’est le meilleur prix depuis janvier 2022. C’est très rare que l’on voit ce fromage sous la barre des 3,49$ depuis plusieurs mois.»

Est-ce que ça vaut la peine?

Riz instantané Minute Rice (2kg) à 9,99$ chez Metro

«C’est un bon prix parce qu’on le voit rarement, mais c’est seulement un deux dollars de rabais.»

Pinces de homard surgelées à 22,63$/lb chez Metro

«À ce prix là, je crois que c’est extrêmement cher (...) On doit juste attendre un peu que la saison soit officiellement lancée et on va voir de meilleurs prix.»

Poulet pané Flamingo à 12,99$ chez Provigo

«[On n’a pas beaucoup d’aubaines sur ce prix]. C’est certain que c’est plus rare de voir des rabais sur les produits Flamingo. Cette semaine, on avait du 7,77$ chez IGA qui se termine mercredi le 19 avril.»

Maïs en épi à 3 pour 6$ chez IGA

«C’est un bon prix pour la saison, mais c’est certain que cela ne battra pas les prix durant la récolte du Québec.»

Céréales Kellogg’s & General Mills à 3,33$ chez IGA

«On ne voit plus en bas de ce prix pour ce format-là.»

Coriandre, persil et menthe à 1$ chez Maxi

«Dans le cas du persil, c’est pratiquement du moitié prix, donc très belle aubaine.»

Sucre Redpath (2kg) à 2,47$ chez Super C

«C’est une petite aubaine. On voit souvent du deux dollars ces temps-ci.»

Biscuits Whippet à 1,97$ chez Super C

«C’est un bas prix parce qu’on voit souvent ce produit en circulaire, mais affiché à 3$, donc on sauve plus d’un dollar.»