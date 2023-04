Pour maximiser vos économies cette semaine, le chef Jérémie Latreille, connu sous le nom de «Le Fit Cook» sur les réseaux sociaux, vous propose trois recettes mettant en vedette les aubaines qui se retrouvent dans les circulaires.

Effiloché de bœuf maison

«La poitrine de bœuf (brisket) est une coupe de viande très populaire dans la cuisine du sud des États-Unis, souvent fumée pour faire du smoked meat, cette coupe de viande est très polyvalente en cuisine, j'en fais régulièrement un effiloché», explique le chef.

Produits choisis:

Poitrine de bœuf entière ( 5,99$/lb chez Metro)

Petites pommes de terre (0,99$ pour le format de 3lb chez Metro)

Préparation

1. Couper la poitrine de bœuf en gros morceaux et les enrober d'épices.

2. Faire saisir les morceaux de bœuf dans un gros chaudron à feu élevé avec un filet d'huile.

3. Ajouter du bouillon de bœuf, de la sauce BBQ et des aromates, porter à ébullition, couvrir, ajuster le feu à bas et laisser mijoter pendant 3 heures.

«Le résultat sera tendre, s'effiloche à la fourchette, parfait avec des patates cuites à la friteuse à air et une salade de chou», conseille le spécialiste.

Tartare de bœuf

«L'intérieur de ronde est une coupe de viande très maigre et bon marché, super tendre et parfaite pour manger crue», dit-il.

Produits choisis

Rôti d'intérieur de ronde (3,99$/lb chez Provigo)

Bacon Lafleur (4,99$ pour le format de 500g chez Metro)

Concombre anglais du Canada (0,77$ chez Maxi)

Préparation

1. Hacher finement le bœuf

2. Faire cuire quelques tranches de bacon et les hacher

3. Faire des oignons caramélisés.

4. Combiner le tout et ajouter de la moutarde, de la sauce anglaise, du sirop d'érable, du vinaigre de vin rouge, des câpres et de la sauce sriracha pour faire un tartare de bœuf

5. Servir le tout sur des croûtons ou sur des tranches de concombres pour une option plus légère.

Agneau au BBQ et salsa de cantaloup

«Le cantaloup et le melon au miel se cuisinent très bien dans des plats salés, comme des salades estivales. Ces deux melons forment une synergie aromatique avec le concombre», suggère Le Fit Cook.

Produits choisis:

Côtelettes d'agneau marinées (7,99$/lb chez IGA)

Cantaloup extra gros (2,77$ chez Super C)

Concombre anglais du Canada (0,77$ chez Maxi)

Préparation

1. Hacher le cantaloup.

2. Épépiner le concombre.

3. Combiner avec oignon rouge haché et vinaigrette, miel, citron, gingembre et de l'huile d'olive pour faire une salsa estivale légère et fraîche qui saura bien accompagner les viandes grillées au BBQ

4. Servir en accompagnement aux côtelettes d'agneau marinées grillées au BBQ

«Une belle recette pour l’été qui commence.»