Netflix modifie en douce l’un de ses forfaits... pour le mieux!

Le géant Netflix a annoncé en douce, mardi, une bonification de son plan d’abonnement avec publicité.

Lancé l’automne dernier, le plan «standard avec publicité» de Netflix est offert au Canada à 5,99 $ par mois. Ce forfait, le moins cher disponible chez Netflix, permettait jusqu’à présent d’écouter des séries et films avec une résolution de 720p sur un seul appareil à la fois.

Netflix a revu à la hausse ces modalités et donnera finalement accès à ses abonnés à la vidéo HD en 1080p, et ce, sur deux appareils.

Le géant du «streaming» a dévoilé le changement sans tambour ni trompette dans ses résultats financiers du premier trimestre diffusé lundi. Les nouvelles modalités du plan sont d’abord testées au Canada et en Espagne.

«Nous croyons que ces améliorations rendront notre offre encore plus attirante pour un plus grand nombre de consommateurs et renforceront encore davantage l’engagement des actuels et nouveaux abonnés», a fait valoir l’entreprise dans sa présentation accompagnant ses résultats.

Selon Netflix, aux États-Unis, le «plan avec publicité» génère déjà plus de revenus que le plan «standard», offert à 16,49 $ par mois au Canada.

Soulignons que le Canada est une juridiction propice aux expériences pour l’entreprise, qui y a resserré la vis sur le partage des mots de passe de comptes Netflix en février dernier, tandis que l’application de cette nouvelle politique se fait toujours attendre aux États-Unis.