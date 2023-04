Pénurie de main-d’œuvre : des employeurs prêts à majorer drastiquement le taux horaire

Alors même qu’une augmentation du salaire minimum doit entrer en vigueur prochainement, de nombreux employeurs majorent leur taux horaire bien au-delà afin d’attirer la main-d’œuvre.

Selon un récent sondage qui a interrogé près de 300 employeurs de renom, 30% d’entre eux souhaitent offrir entre 5 et 7 dollars de plus par heure.

Cette majoration s’additionnerait de la sorte à nouvelle augmentation du salaire minimum, lequel passera le 1er mai prochain à 15,25$ par heure.

«C’est-ce que notre sondage interne a démontré effectivement», explique Éric Boutié, fondateur et président de l’Évènement Carrières, en entrevue à TVA Nouvelles.

«Les employeurs sont prêts à un taux horaire beaucoup plus élevé que le salaire minimum pour attirer de la main-d’œuvre parce qu’effectivement, on est toujours en pénurie de main-d’œuvre, plus que jamais», ajoute-t-il.

Le sondage a été réalisé par les organisateurs du Salon de l’emploi et de la formation continue, qui se tient mercredi et jeudi au Palais des congrès de Montréal.

Les employeurs qui souhaitent offrir ces taux horaires proviennent par ailleurs d’horizon fort varié.

«Les employeurs sont dans différents secteurs. Il y a des PME, des entreprises du secteur manufacturier, des services», énumère M. Boutié.