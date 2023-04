Réforme de la santé: la décentralisation remise en doute

Première à témoigner mercredi, la Commissaire à la santé et au bien-être s’est questionnée sur la marge de manœuvre qu’auront les gestionnaires de proximité dans la réforme du ministre Christian Dubé.

Joanne Castonguay a salué l’intention de confier les opérations quotidiennes à une nouvelle agence, Santé Québec, tout en conservant les orientations stratégiques au sein du ministère de la Santé.

Toutefois, elle demeure à être convaincue sur les affirmations du ministre, qui y voit une grande décentralisation grâce à la nomination de gestionnaires responsables à la tête de chaque établissement (hôpital, CHSLD, Centre jeunesse, etc.).

«Bien que le mémoire du ministre sur le projet de loi numéro 15 énonce que l’intention est de décentraliser la prise de décisions vers les établissements, le projet de loi ne confère par le volet opérationnel aux établissements, mais plutôt à Santé Québec», a commenté Mme Castonguay lors de son allocution.

La pièce législative ne précise pas non plus la « marge de manœuvre dont disposeront les décideurs » en échange de leur imputabilité, a-t-elle ajouté.

«On peut se demander dans quelle mesure les gestionnaires locaux disposeront de l’autonomie nécessaire pour atteindre les objectifs qui leur seront exigés des autorités centrales. À notre avis, il faudra apporter des clarifications à ce débat», a déclaré Joanne Castonguay.

Craintes des gestionnaires

Les commentaires de la commissaire rejoignent les craintes exprimées dans nos pages, mercredi matin, par les deux associations de gestionnaires qui témoigneront plus tard aujourd’hui.

«Quand on est imputable et responsable, c’est entendu que ça prend des ressources pour livrer», affirmait Carole Trempe, la PDG de l’Association des cadres supérieurs de la santé et des services sociaux.

Danielle Girard, PDG de l’Association des gestionnaires des établissements de santé et de services sociaux demeurait également à convaincre. «Ce qu’on entend du ministre, c’est qu’il souhaite que ça fonctionne mieux et qu’on ait les ressources. On salue ça. Maintenant, on a eu beaucoup de réformes où il y a eu bien des déceptions de nos membres. Donc, chat échaudé craint l’eau froide», soulignait-elle.

Plus de détails suivront.