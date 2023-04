«Toiletten kaputt»: un avion fait demi-tour après une panne de chasse d’eau

«Toiletten kaputt» sont les mots utilisés par la presse autrichienne afin de décrire l’incident aérien survenu lundi dernier dans un Boeing 777 d’Austrian Airlines.

L’avion en partance de New York a été forcé de faire demi-tour deux heures après le décollage en raison d’une panne technique de cinq des huit chasses d’eau à bord.

Le vol qui devait durer huit heures a été beaucoup plus long que prévu.

La compagnie a affirmé ne jamais avoir connu de pareille situation.

Le personnel a jugé que trois toilettes n’auraient pas suffi pour accommoder les 300 passagers que le Boeing transportait.

De plus, Die Presse précise qu’«il n’aurait pas été possible de réparer les toilettes à New York. En conséquence, il y aurait eu trop peu de toilettes sur le vol de retour».

La panne a été réparée rapidement et l’avion a pu accueillir des passagers dès le lendemain.

- D’après les informations du HuffPost et de l’Agence France-Presse