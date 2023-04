Transport collectif: quand gratuité rime avec achalandé

Alors que Montréal instaurera en juillet la gratuité pour son service de transport en commun pour les 65 ans et plus, d’autres municipalités offrent déjà gratuitement leur service d’autobus, ce qui mène souvent à une hausse d’achalandage.

• À lire aussi: Gratuité du transport en commun: un casse-tête pour les aînés du Grand Montréal?

C’est le cas notamment de Mont-Tremblant, où le service est gratuit pour tous depuis 2019.

Depuis, l’achalandage a bondi de 87%, ce qui représente 100 000 déplacements de plus que les 117 263 qui avaient été enregistrés en 2018.

«Les gens l’apprécient, puis on sent que la tendance est à la hausse, explique la mairesse adjointe de Mont-Tremblant, Dominique Laverdure. Avec toutes ces discussions-là d’environnement et tout, on a une population qui est très sensible à ça.»

Écoutez la chronique de Benoit Dutrizac au micro de Philippe-Vincent Foisy via QUB radio :

D'autres villes comme Chambly et Sainte-Julie offrent également la gratuité à toute la population.

Un projet pilote à Terrebonne et Beloeil permet quant à lui de réserver son autobus à l'heure souhaitée et s’est avéré un succès.

«La gratuité est venue donner un petit coup de main pour "booster" l'achalandage», explique le porte-parole d’EXO, Jean-Maxime St-Hilaire.

D’autres municipalités pourraient emboiter le pas dans un avenir rapproché et offrir leur service de transport collectif gratuitement.

Voyez le reportage complet dans la vidéo ci-dessus