Gaétan Barrette, Thomas Mulcair et Antoine Robitaille se sont livrés un débat animé sur le changement de plan du gouvernement en ce qui concerne le troisième lien à Québec.

«Je trouve ça impensable que dans notre deuxième métropole, on va laisser près d’un million de personnes sans pont. On va leur dire quoi? D’aller prendre le pont Laviolette à Trois-Rivières? Il est fermé pour des travaux. Celui du pont-tunnel à Montréal? Il est fermé aussi pour des travaux», martèle l’ancien chef du NPD.

Pour le chroniqueur politique, Antoine Robitaille, la décision de promettre un tunnel uniquement au transport collectif est la bonne puisqu’on pourra utiliser l’argent économisé pour réparer les traverses déjà existantes.

«Il faut garder l’argent pour réparer des ponts parce que des ponts, ça se répare. Le pont Champlain à Montréal était mal conçu et c’est pour ça qu’on a dû le démolir, mais le pont de Québec, c’est un peu comme le pont de Jacques-Cartier et on a refait complètement le pont qui traverse l’ile Sainte-Hélène.»

Pour Gaétan Barrette, il ne croit pas du tout la version du gouvernement et croit que la formation de M. Legault n’a pas été transparente durant la dernière campagne électorale.

«Les premières questions que j’ai posées en 2018 quand j’étais dans l’opposition au ministre de l’époque étaient : où sont les études? On me répondait que ça s’en vient, ça devrait arriver dans quelques semaines. Est-ce qu’il y a quelqu’un au Québec qui croit aujourd’hui que François Legault n’avait pas ces données-là avant la campagne électorale? Moi, je n’y crois pas», mentionne Gaétan Barrette.

Thomas Mulcair qui était le seul a défendre l’idée d’un troisième lien avec des voies pour les automobilistes a conclu le débat en mentionnant que celui lui les résidents de la grande région de Québec se sont fait carrément avoir par ce gouvernement.

«Les gens de Québec se sont fait berner par le gouvernement de la CAQ. Je trouve ça lamentable. C’est un mensonge d’État d’un calibre que j’ai rarement vu», affirme-t-il.

Voyez le débat agité dans la vidéo ci-dessus.