Un agriculteur accusé d’homicide involontaire après un accident sur sa ferme

Un agriculteur en deuil est accusé d’homicide involontaire pour ne pas avoir réparé une pièce de protection d’un équipement agricole, ce qui avait causé l’accident mortel de son beau-fils sur sa ferme à Val-Joli, en octobre 2019.

Environ trois ans après le décès de Rick Lessard-Carrier lors d’une journée de travail à la ferme laitière familiale en Estrie, son beau-père s’est fait passer les menottes. Marcel Bisson, 62 ans, fait face à des accusations d’homicide involontaire et de négligence criminelle causant la mort.

« Il est dévasté par ce qui est arrivé. La mère du jeune homme décédé, avec qui il est encore en couple aujourd’hui, le supporte dans cette épreuve-là », a fait savoir son avocat, Me Patrick Fréchette.

Facebook

Par un dimanche d’octobre, Rick Lessard-Carrier s’affairait à transférer du maïs d’une boîte d’ensilage à un silo d’entreposage. Le maïs était déversé dans un souffleur muni d’un arbre de transmission alimenté par un tracteur pour être propulsé dans le silo.

Tiré par sa chemise

À un moment, sa chemise à manches longues se serait vraisemblablement enroulée dans l’arbre de transmission, selon le rapport du coroner.

Courtoisie CNESST

C’est M. Bisson qui a découvert la triste scène : le corps de son beau-fils était coincé dans l’engrenage et ses vêtements enroulés autour. Les ambulanciers ont constaté le décès du jeune homme de 19 ans sur place.

Parmi les causes retenues par la CNESST pour expliquer l’accident, il y avait le fait que la zone dangereuse de l’arbre de transmission était accessible, car le protecteur était endommagé.

Lors de son interrogatoire avec la police, Marcel Bisson a reconnu que la cape de protection était brisée depuis moins de trois semaines. L’agriculteur avait en sa possession la pièce de remplacement, mais n’avait pas eu le temps de faire la réparation.

Celui-ci avait d’ailleurs accordé une entrevue au média agricole La Terre de chez nous dans laquelle il disait : « C’était une négligence de ma part. »

Avec l’aide d’un voisin, il a effectué la réparation de lendemain de l’accident mortel.

Courtoisie CNESST

Souvent brisé

Le dispositif de protection, une pièce faite en plastique, d’un arbre de transmission « ne prend pas grand-chose pour se briser », explique Paul Doyon, vice-présent de l’Union des producteurs agricoles (UPA).

« Et la disponibilité de ces pièces de protection, ça complique la vie des agriculteurs, car il y a tellement de modèles. Il n’est pas rare qu’on doive changer l’arbre au complet, car la pièce de remplacement est trop difficile à trouver. C’est plus couteux », précise-t-il.

Le vice-président insiste sur l’importance d’être rigoureux dans l’entretien de cet équipement, qui a mené à des décès et de nombreuses amputations au fil des ans : « Il ne faut pas attendre un accident pour faire de la sensibilisation. Il faut prévenir en amont. »

Le décès de Rick Lessard-Carrier avait secoué le milieu agricole au Québec. « Dans notre domaine, tout le monde se connait. C’est une tragédie pour la famille et le village », raconte M. Doyon.

Alex Drouin

Une tâche dangereuse

La tâche accomplie par l’étudiant ce jour-là est l'une des plus dangereuses sur une ferme en raison de l'exposition à de la machinerie lourde qui tourne de tous côtés, avait noté le coroner.

D’autant plus qu’un travailleur ne peut respecter les normes d'éloignement de l'équipement en mouvement du manufacturier, et ce, par sa conception même, a écrit le Dr. John Westerlund.

L’agriculteur Marcel Bisson subira son enquête préliminaire en mai prochain au palais de justice de Sherbrooke, afin de déterminer si la preuve est suffisante pour la tenue d’un procès.

« On est prêt à faire face à la musique et il est disposé à contester les accusations », a indiqué Me Patrick Fréchette.

Deux jours plus tôt, Sandra Godin Jacob avait perdu la vie dans un accident semblable lors d’un tournage d’une capsule vidéo pour la MAPAQ sur la ferme La Perle Rouge, à Shawinigan. Le foulard de la conseillère en communication s’était coincé dans un arbre de transmission, dont le protecteur était également endommagé selon le rapport de la CNESST.