Un suspect recherché pour avoir projeté au sol deux juifs hassidiques

La police de Montréal est à la recherche d’un jeune homme, possiblement mineur, qui a violenté sans raison deux juifs hassidiques en janvier dernier dans l’arrondissement d’Outremont.

Les deux événements se sont produits dans la soirée du 20 janvier.

Dans une vidéo mise en ligne par la police mercredi, on peut apercevoir le suspect se précipiter vers l’une de ses victimes en train de marcher sur l’avenue Van Horne vers 21 h 50 pour la pousser dans le dos. L’homme bousculé est projeté environ deux mètres plus loin et tombe de tout son long au milieu de la rue, tandis que le malfrat se détourne et prend la fuite à pied.

Environ 35 minutes plus tard, le même suspect a agressé une autre personne, cette fois au coin des avenues Bernard et Outremont. L’individu a donné un coup de pied dans le dos de sa seconde victime pour la jeter au sol.

Dans les deux cas, le suspect a été aperçu en train d’aller rejoindre un groupe d’individus dans la même tranche d’âge.

Puisque deux victimes sont des membres de la communauté juive hassidique, l’enquête a été confié au Module incidents et crimes haineux de la police de Montréal.