Un vice-recteur ami des Chinois

Un ancien vice-recteur de l’Université de Montréal, qui a négocié le don de milliardaires chinois à son institution, a des liens étroits avec la République populaire de Chine depuis plusieurs années.

Ex-vice-recteur aux affaires internationales et à la Francophonie, Guy Lefebvre a collaboré à orchestrer un don prévu de 800 000 $, offert en 2016 à la Faculté de droit de l’université par deux richissimes hommes d’affaires chinois, Niu Gensheng et Zhang Bin.

En février, le Globe and Mail rapportait que les autorités chinoises seraient derrière ce don, ainsi que celui de 140 000 $ versé à la Fondation Pierre Elliott Trudeau, selon une conversation interceptée par le Service canadien du renseignement de sécurité.

Plongés depuis dans la controverse, les membres du conseil d’administration de la Fondation Trudeau, ainsi que sa PDG, ont démissionné en bloc la semaine dernière.

Photo tirée de la page Facebook du Réseau des diplômés et des donateurs de l’Université de Montréal

Des liens étroits

Guy Lefebvre a reconnu avoir négocié le don des deux hommes d’affaires qui s’est finalement élevé à 550 000 $. Il a affirmé dans une entrevue accordée au Devoir avoir été « sous le choc » lorsqu’il a appris que Pékin serait possiblement derrière ces dons et a admis avoir « peut-être été naïf » dans la gestion de ce dossier.

Or, toutes les mentions le liant à la Chine ont mystérieusement disparu de la page qui lui est consacrée sur le site de la Faculté de droit de l’Université de Montréal au cours des derniers mois, a constaté notre Bureau d’enquête.

Auparavant, on pouvait y lire que M. Lefebvre est titulaire d’une chaire en droit international à la Zhongnan University of Economics and Law et qu’il a reçu des honneurs de différentes institutions chinoises au cours des dernières années, notamment un doctorat honorifique et une « médaille du mérite » de la China University of Political Science and Law.

Il a même obtenu en 2020 un prix Chinese Ambassador du ministère des Affaires étrangères de Chine.

Photo tirée du site de l’Université de Montréal

Guy Lefebvre a aussi fait un fellowship au Chinese Academy of Social Sciences en 2011, institution qualifiée de « think tank » supervisée par le Comité central du Parti communiste chinois, selon le German Institute of Global and Area Studies.

M. Lefebvre a refusé de nous accorder une entrevue hier.

De son côté, l’Université de Montréal a confirmé que c’est M. Lefebvre qui aurait apporté lui-même les changements sur le site Web de l’université, sans toutefois répondre précisément à nos questions à savoir si une enquête avait été ouverte et si M. Lefebvre serait rencontré ou si son implication dans le dossier serait évaluée.

« Lorsque nous avons reçu ce don, [...] l’Université de Montréal n’avait alors aucune indication d’un lien possible entre ce don et une ingérence politique de la part d’un pays étranger », a indiqué le porte-parole Jeff Heinrich.

Transparence nécessaire

Selon la professeure à l’Université d’Ottawa et experte des relations Canada-Chine, Margaret McCuaig-Johnston, les liens entre M. Lefebvre et des institutions chinoises pourraient être « parfaitement innocents », mais le manque de transparence quant à son passé est problématique.

« La Chine remercie les gens qui contribuent à son développement par des prix et des médailles dans un esprit d’amitié. [...] Mais ce qui est questionnable, c’est pourquoi n’a-t-il pas voulu attirer l’attention sur ses liens avec la Chine en les enlevant du site web ? C’est ce qui est préoccupant », affirme Mme McCuaig-Johnston.

– Avec la collaboration d’Yves Lévesque et de Nicolas Brasseur

De nombreux liens avec la Chine

2022 : Titulaire de la Wenlan Scholar Chair Professorship en droit international à la Zhongnan University of Economics and Law, en Chine.

2021 : Doctorat honorifique en droit de la China University of Political Science and Law

2020 : Remise du Chinese Ambassador Award du ministère des Affaires étrangères de Chine

2016-2017 : Participation à deux rencontres de travail portant sur le droit avec des délégations chinoises présidées par le comité juridique de l’Assemblée populaire de Chine.

2014 : Professeur honoraire nommé à vie à la East China University of Political Science and Law de Shanghai

2011 : Fellow du Centre de droit public à l’Institut de droit de la Chinese Academy of Social Sciences

2011 : Remise de la médaille du mérite de la China University of Political Science and Law

Il a été également été conférencier à quelques occasions lors d’événements en Chine et plus de collaborer à une entente de coopération sur la formation des juges avec le National Juges College of China en 2014.

Source : Université de Montréal et curriculum vitae de Guy Lefebvre