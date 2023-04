Une vidéo compromettante effacée par un policier de Longueuil?

Une jeune femme affirme être toujours affectée par son arrestation, qu’elle qualifie de musclée et de nettement injustifiée, survenue au Quartier DIX30 à Brossard l’été dernier.

«J’étais en état de choc après l’intervention policière à mon égard. J’ai même été hospitalisée après cet événement. Ça affecte beaucoup mon quotidien. J’ai beaucoup de stress vis-à-vis cette situation-là», affirme-t-elle.

Selon les informations obtenues par TVA Nouvelles, un agent du Service de police de l’agglomération de Longueuil est suspendu en lien avec cette affaire, qui remonte au mois d’août 2022.

Pour la première fois depuis l’événement, la jeune femme, qui préfère garder l’anonymat, et son avocat, Me Kwadwo Damoa Yeboah, ont commenté l’affaire mercredi.

Selon leur version des faits, une vidéo de l’intervention aurait été effacée.

«Je pense qu’un agent a effacé la vidéo parce qu’il y a des preuves de l’intervention qui n’était pas adéquate et très injuste. À mon avis, c’est de l’abus de pouvoir, je ne méritais pas ça», dit-elle.

La jeune femme sortait d’un bar du Quartier DIX30 avec des amis l’été dernier lorsqu’elle a décidé de prendre un taxi pour retourner chez elle. Pour une raison qu’elle ignore, le chauffeur refuse de la faire monter à bord.

Surprise, elle demande des explications face au refus du chauffeur de la conduire chez elle. Des policiers qui se trouvaient dans le secteur décident de s’approcher.

La jeune femme assure qu’elle n’a rien à se reprocher, et demande aux policiers de s’identifier en fournissant leur numéro de matricule.

Cependant, selon les dires de la jeune femme, l’intervention dégénère rapidement. Elle prétend avoir filmé l’intervention, mais à son grand étonnement, la vidéo aurait disparu de son cellulaire lorsqu’elle le récupère après l’événement.

«Lors de l’intervention, je filmais, mais le téléphone est tombé quand le policier m’a pris par le collet. Il m’a ensuite menotté en me poussant sur un tronc d’arbre. À la fin de l’arrestation, on m’a remis mon téléphone mais la vidéo n’était plus présente», assure-t-elle.

Finalement, elle reçoit une contravention de 150$ parce qu’elle aurait crié et troublé la paix dans un lieu public.

«Je ne suis pas une personne qui cherche le trouble, je ne suis pas de ce genre-là. Cette intervention m’affecte encore à ce jour et j’aimerais ça que justice soit faite», dit-elle.

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil a préféré ne pas commenter l’affaire.