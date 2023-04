3e lien: «il va falloir qu’on travaille à rebâtir la confiance», dit Guilbault

La décision de transformer le projet de troisième lien en un projet de transport collectif a été applaudie par certains, mais a eu pour effet de refroidir certains acteurs clés et citoyens qui ont été déçus et frustrés par la nouvelle, une réaction que la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, dit comprendre.

En entrevue au TVA Nouvelles, la députée de Louis-Hébert ne s’est pas caché qu’un lien de confiance a été effrité avec plusieurs électeurs et élus.

«Les gens ont le droit d’être désolés, ils ont le droit d’être en colère, soutient-elle. Le maire de Lévis a le droit d’être en colère, et il va falloir qu’on travaille à rebâtir la confiance.»

Mme Guilbault explique qu’en raison des nouvelles études qui ne justifient pas un lien routier entre Québec et Lévis, le gouvernement s’est retrouvé avec les mains liées.

«On a quand même dit pendant la campagne qu’on attendait la mise à jour [des études], et la mise à jour, elle est là aujourd’hui, continue-t-elle. Si j’étais arrivé aujourd’hui avec cette mise à jour et ces données-là en faisant semblant de rien, tout le monde me poserait les questions inverses. Il n’y avait pas de solution miraculeuse, il y allait avoir une déception c’est certain.»

Ayant perdu des appuis importants, dont celui du maire de Lévis qui s'est dit «sidéré par le projet présenté», le gouvernement devra convaincre la population et les acteurs économiques et politiques dans les prochains mois et les prochaines années que la nouvelle mouture de son projet en vaut la peine.

La ministre des Transports croit que lorsque plus de détails seront annoncés quant au tracé et au mode de transport, la population se ralliera au projet.

«On a toujours eu juste eu des autobus nous ici dans le Grand Québec et là on a l’opportunité d’avoir quelque chose de nouveau, d’attrayant et d’efficace, qui va peut-être convaincre les gens, assurément quant à moi, de prendre le transport collectif de centre-ville à centre-ville, dit-elle. Je pense que quand ça va être plus concret, les gens vont être en mesure se projeter.»

Malgré le revirement de situation dans ce dossier, Geneviève Guilbaut indique que certaines études qui ont déjà été réalisées sont toujours valables pour le nouveau projet.

«On ne repart pas à zéro parce qu’il y a quand même des étude géotechniques et d’autres choses qui ont été faites, avance-t-elle. Mais là on va pouvoir se focaliser sur un tunnel de transport collectif et évaluer les différents modes possibles.»

Aucun détail n’a encore été dévoilé quant à un échéancier ni un cadre financier lié au projet.

