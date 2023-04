La CAQ abandonne officiellement son tunnel autoroutier

Construire un troisième lien «bitube» avec un volet routier aurait coûté 10 milliards de dollars, a révélé la ministre Geneviève Guilbault, qui veut convaincre les automobilistes d’abandonner leurs voitures avec un tunnel réservé exclusivement au transport collectif.

• À lire aussi: Bernard Drainville au bord des larmes s’excuse

• À lire aussi: Troisième lien: une décision «difficile» mais «responsable», dit Guilbault

• À lire aussi: 3e lien sans autos: des maires et gens d’affaires de la Rive-Sud en beau fusil

• À lire aussi: 3e lien sans voitures: Bruno Marchand souhaite un tramway dans le tunnel

Tel que rapporté par notre Bureau parlementaire, en début de semaine, le gouvernement Legault a officiellement enterré sa promesse phare de creuser un tunnel routier sous-fluvial pour relier Québec et Lévis.

C’est seule et sans échéancier ni coûts pour la nouvelle mouture de son projet que la ministre des Transports et de la Mobilité durable s’est présentée devant les médias pour en faire l’annonce. Il s’agissait d’une façon «sobre» de procéder, vu la «déception» et la «tristesse» de ses collègues caquistes de la région, dont Bernard Drainville, qui s’est excusé à ses électeurs.

À la lumière des études de circulation mises à jour avec l’effet du télétravail, «on n’a pas de données qui justifieraient l’implantation d’un tunnel autoroutier entre les deux centres-villes», a confirmé Mme Guilbault.

D’une rive à l’autre, les temps de parcours en 2022 «ont tous diminué» par rapport à ce qui était observé avant la pandémie, même aux heures de pointe, «tant le matin que le soir» sur les deux ponts actuels.

«La distribution de l’achalandage et la façon de se déplacer au jour le jour est différente d’avant la pandémie», a-t-elle expliqué.

Pour le bureau de projet, qui travaillera désormais sur une solution dédiée uniquement au transport collectif, soit des autobus, ou le tramway, il s’agit d’un énième retour à la table à dessin, mais «pas tout à fait à zéro», a dit Mme Guilbault.

Surchauffe

La surchauffe des coûts de construction est aussi «un facteur» dont le gouvernement a tenu compte.

Réaliser le projet à deux tubes présenté en avril 2022, qui devait coûter un maximum de 6,5 milliards de dollars, aurait finalement coûté autour de «9,5, 10 milliards de dollars», a avoué Mme Guilbault.

«Mais je ne veux pas qu’on ait l’impression qu’on dit: "C’est trop cher pour Québec, ça fait qu’on le fait plus". Ce n’est pas ça. S’il y avait eu un besoin, si les chiffres avaient démontré le besoin, on l’aurait fait», a-t-elle assuré.

«Je comprends qu’il y a des gens qui soient déçus, parce que les infrastructures actuelles ne sont pas idéales», a commenté le premier ministre François Legault, en se rendant au Salon bleu.

En revanche, l’ajout d’un troisième lien dédié au transport collectif permettra «une réduction significative» du temps de déplacement d’un centre-ville à l’autre, qui prend actuellement près d’une heure en autobus.

La ministre Guilbault est convaincue qu’en reliant les deux centres-villes avec un tunnel pour le transport collectif, de nombreux automobilistes délaisseront leurs véhicules.

«En ayant une alternative de transport collectif vraiment intéressante, attrayante, performante, fiable, efficace, sécuritaire, etc., ça va donner le goût aux gens de renoncer à la voiture», a fait valoir Mme Guibault.

Même avec la précédente mouture de son projet, «en ayant un transport collectif vraiment efficace entre nos deux rives [dans un des deux tubes], on cannibalisait le tunnel routier», a observé la ministre des Transports et de la Mobilité durable.

Quelques données justifiant l’abandon du tunnel routier

Selon les parcours analysés, les gains en temps de parcours pour les usagers du transport collectif par le tunnel (71%) seraient supérieurs aux temps de parcours pour les usagers automobiles par le tunnel (37%).

Selon la modélisation, l’achalandage en transport collectif en 2036 avec l’implantation du tunnel serait d’environ 3400 montées en période de pointe de l’avant-midi, comparativement à environ 1500 montées en 2022, ce qui représenterait une hausse de 126%.

L’entièreté des rapports sur le lien entre Québec et Lévis sont disponibles sur le Réseau express de la Capitale (REC), informe la ministre Guilbault