3e lien: Régis Labeaume persuadé que la CAQ savait qu'elle aurait à renier sa promesse

L'ancien maire de Québec Régis Labeaume est persuadé que le premier ministre François Legault était conscient qu'il allait devoir renier sa promesse d'un troisième lien autoroutier bien avant la dernière campagne électorale.

L'ex-maire, qui a longtemps eu à négocier avec le gouvernement Legault sur le sujet et qui n'a jamais très bien caché son opposition au 3e lien, perçoit les plus récentes études postpandémiques comme l'excuse parfaite pour tirer un trait sur le projet, alors que le gouvernement est au début d'un mandat majoritaire de quatre ans.

«Qu'est-ce qui s'est passé entre l'élection en novembre et maintenant? Rien! [...] Ce n'est pas vrai que tout à coup ils ont vu la lumière parce qu'il y a un résultat qui est arrivé sur leur bureau la semaine passée. C'est ridicule cette affaire-là», lance-t-il avec sa verve habituelle.

Régis Labeaume, qui était en entrevue jeudi soir à l'émission «Le Bilan», n’est d'ailleurs pas tombé en bas de sa chaise lorsque la CAQ a annoncé sa volte-face.

«Je ne veux pas faire le ‘smatte’, mais il y a un an, j’ai écrit que ça ne se ferait jamais. J’ai eu le plaisir de savoir que le coût était rendu à 10 milliards $ et j’avais dit ça en 2018. Je me trouve bien, bien intelligent aujourd’hui!», lance-t-il en s’esclaffant.

Celui qui décrit le 3e lien comme «un projet de fous» dit avoir été «sur le bord du mensonge» lorsqu’il en faisait parfois la promotion dans le cadre de ses fonctions. Il jure avoir prévenu la vice-première ministre Geneviève Guilbault que le projet n’était pas viable.

«Il fallait bien que je sauve la patrie! Mais écoutez, je n’y ai jamais cru.»

Non seulement le coût était exorbitant, mais l’achalandage n’y était selon lui tout simplement pas. Il estime que 75% des citoyens de la Rive-Sud qui se rendent travailler à Québec sont à l’ouest. Or, l’emplacement du pont-tunnel est à l’est.

«C’est complètement ridicule! C’est contre-indiqué. Ça n’a aucune base logique, mais écoutez... ç’a servi à gagner une élection en 2018. À l’époque, je pense que la CAQ ne s’est pas posé la question à savoir si c’était faisable ou pas.»

Un projet qui ne verra jamais le jour

L'ancien maire ne passe pas non plus par quatre chemins pour s'exprimer au sujet de la nouvelle vision gouvernementale articulée autour d'un tunnel dédié uniquement au transport en commun : «Ça n'arrivera jamais! Oubliez ça!»

«C'est juste une pilule pour amortir l'affaire. Mais comme on aime ça radoter au Québec, on va en parler pendant des années. Ça va occuper tout le temps politique, ça va être extraordinaire. Mais ça va finir comme le projet autoroutier. Ça n'arrivera jamais.»

Et le tramway dans tout ça? Sa faisabilité est-elle mise en doute après l’échec du 3e lien?

«D’ici la fin de l’année, il y aura un milliard d’investis en travaux préparatoires. C’est beaucoup d’argent, explique M. Labeaume. Le caucus de la CAQ a combattu jusqu’à la dernière minute. Ils sont en beau maudit, ce monde-là, lance-t-il. Je leur conseille de s’abonner à Netflix, car je vais vous dire une affaire, ils ne seront plus montrables dans les prochains mois. S’ils peuvent arrêter le tramway, ils vont le faire pour se venger.»

En revanche, il s’agit d’un investissement sûr dans le transport en commun aux yeux de l’ex-politicien.

«Pour 5 milliards, pour avoir un tube de 8 kilomètres sous le fleuve, t’es capable de te payer un système de transport collectif performant qui part de Lévis, qui fait 23 kilomètres, et qui va connecter le tramway à Sainte-Foy.»

Voyez l’entrevue de Régis Labeaume à l’émission «Le Bilan», dans la vidéo, ci-dessus