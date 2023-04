Agression sexuelle: un massothérapeute arrêté en Outaouais

Un ancien massothérapeute, sous-traitant au Nordik Spa-Nature de Chelsea, a été arrêté en lien avec une agression sexuelle par les enquêteurs du Service de la Sécurité publique de la municipalité régionale de comté (MRC) des Collines-de-l’Outaouais.

Marlon Francisco Cordoba Eguis, 45 ans, était massothérapeute, sous-traitant au Nordik Spa-Nature de Chelsea, de juin 2019 à décembre 2022.

L’agression s’est déroulée en décembre 2022, mais les éléments d’enquête laissent croire que M. Cordoba Erguis aurait pu faire d’autres victimes.

L’entreprise qui employait M. Cordoba Erguis a assuré avoir mis fin à ses services dès la plainte déposée par la victime.

«Nous condamnons fermement tout geste de cette nature. Ces comportements ne sont aucunement tolérés dans notre entreprise», a déclaré Isabelle Mathieu, directrice générale du Nordik Spa-Nature, Chelsea.

«NordikSpa-Nature souhaite également exprimer toute son empathie et est sincèrement attristée des épreuves occasionnées par les gestes allégués de M. Cordoba Eguis envers la victime. Offrir à ses visiteurs, employés(es) et contractuels(les) un environnement de détente sain et sécuritaire sera toujours une priorité, et nous continuerons de collaborer activement avec les autorités dans cette affaire», a-t-elle ajouté.

Toute personne ayant de l’information au sujet de cette enquête ou qui croit avoir été victime de cet individu peut communiquer avec la Sergente-Détective Mélanie Tremblay au 819-459-2422 –poste 3244 ou au 1-877-459-2422 –poste 3244.