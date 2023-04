Bernard Drainville au bord des larmes s’excuse

Député de Lévis et maintenant ministre de l’Éducation, Bernard Drainville était un fervent défenseur du 3e lien dans sa mouture où circuleraient des voitures et des camions.

Il avait même lancé en campagne électorale: «Lâchez-moi avec vos GES!». Mais voilà que ce matin, M. Drainville, en s’adressant aux journalistes concernant l’annonce du tunnel Québec-Lévis maintenant uniquement dédié au transport en commun, est au bord des larmes avec une voix chancelante.

«C’est un sujet très émotif. Je m’étais parlé», lâche Bernard Drainville ému.

«Je veux d’abord présenter mes excuses aux gens de Lévis et aux gens de Chaudière-Appalaches. J’ai pris un engagement, dit-il lentement en levant les yeux au ciel et je ne suis pas en mesure de le livrer. Je comprends leur déception. Je comprends leur colère, et je suis vraiment désolé», appuie-t-il.

«L’engagement que j’ai pris était sincère. Le trafic que j’observais l’été passé était réel. J’ai sincèrement cru que le trafic de malade qu’on avait l’été passé était la nouvelle normalité et visiblement après les travaux (sur le pont), le nouveau trafic normal d’après la pandémie n’est pas celui que l’on avait auparavant et c’est ce que les études démontrent. Donc, les données qui reflètent la réalité démontrent que pour le moment un lien autoroutier ne se justifie pas», conclut Bernard Drainville.