Bernard Drainville quitte le salon bleu en colère: «imaginez si ça avait été une femme»

À la fin d’une journée difficile avec l’annonce d’importants changements apportés au projet du troisième lien, Bernard Drainville a quitté le salon bleu en colère en plein débat avec la députée libérale Marwah Rizqy, un comportement qui a vivement été critiqué par les panélistes de l’émission «La Joute», et qui les a menés à aborder le double standard des genres en politique.

Le ministre de l’Éducation et député de Lévis se serait laissé emporter par ses émotions, selon l’analyste politique Emmanuelle Latraverse.

«Je pense que ses émotions ont eu le dessus sur la raison, lance-t-elle d’entrée de jeu. C’est un peu gros de reprocher à une adversaire incisive comme Mme Rizqy de faire de la démagogie, ce n’est pas comme si lui n’en avait jamais fait.»

Cet avis est partagé par l’ancien ministre de la Santé, Gaétan Barrette, qui souligne le travail de la députée de Saint-Laurent, Marwah Rizqy.

«On aura remarqué qu’elle n’a pas utilisé d’obscénités, elle n’a pas utilisé de formule non parlementaire, elle a été claire, dit-il. Elle a saisi les éléments de la situation comme arme correctement et Bernard Drainville a trouvé son match et il n’a pas été à la hauteur.»

De son côté, l’ex-députée péquiste Elsie Lefebvre estime qu’un comportement comme celui de M. Drainville aurait suscité de plus vives réactions si c’était une femme qui avait posé ces gestes.

«Imaginez si ça avait été une femme, avance l’analyste politique Elsie Lefebvre. Ce matin si elle pleurait et si là elle se lèverait comme ça, on dirait d’elle que c’est une hystérique finie, pas capable de se gérer et on l’exclurait potentiellement du conseil des ministres.»

Ce point de vue est partagé par l’ancien ministre de la Santé, Gaétan Barette.

«En tant qu’homme qui a eu ses moments dynamiques au salon bleu, j’approuve les commentaires de Elsie, partage l’ancien député libéral. Si ça avait été une femme qui avait fait ça, elle serait descendue en flamme, commentée négativement, Twitter se serait enflammé.»

Mme Lefebvre en rajoute.

«C’est bien correct [pour un homme de montrer ses émotions], mais il y a deux poids et deux mesures, continue Mme Lefebvre. Et là ce n’est pas correct parce que [Marwah Rizqy] posait des questions légitimes et il a quand même la couenne plus dure que ça Bernard Drainville.»

