Comment faire manger plus de fruits et légumes à vos enfants ?

Faire manger des légumes et des fruits aux enfants n'est pas toujours aisé.

Mais au lieu de rester assis à regarder un enfant repousser son assiette ou refuser de toucher un aliment qu'il n'aime pas, les chercheurs estiment maintenant que la clé pour que les enfants mangent «significativement» plus est de les faire rester plus longtemps à la table.

«La durée du repas est l'un des éléments centraux du repas familial que les parents peuvent modifier pour améliorer le régime alimentaire de leurs enfants, a déclaré Ralph Hertwig, directeur du Centre pour la rationalité adaptative de l'Institut Max Planck pour le développement humain. Nous avions déjà trouvé des indices de cette relation dans une méta-analyse d'études portant sur les composantes qualitatives des repas familiaux sains. Dans cette nouvelle étude expérimentale, nous avons été en mesure de prouver une relation qui n'était auparavant que corrélative.»

Pour l'expérience, les chercheurs ont analysé le comportement de 50 couples parentaux et de 50 enfants. Les participants se sont vu servir un dîner allemand typique composé de pain tranché, de charcuterie et de fromage, ainsi que de fruits et de légumes coupés en petits morceaux.

Les chercheurs ont constaté que les enfants mangeaient plus de fruits et de légumes s'ils restaient à table 10 minutes de plus, soit 30 minutes au total.

«En moyenne, ils ont mangé environ 100 grammes de fruits et légumes en plus. Cela représente environ une des cinq portions quotidiennes recommandées de fruits et légumes et autant qu'une petite pomme ou un petit poivron», ont déclaré les auteurs, ajoutant que les repas familiaux plus longs n'ont pas conduit les enfants à manger plus de pain, de charcuterie ou de dessert.

Les résultats complets de l'étude ont été publiés dans JAMA Network Open.