«Défi Benadryl»: TikTok nie l’existence de la tendance sur sa plateforme

TikTok insiste sur le fait qu’elle n’a «jamais vu» le «défi Benaryl», une tendance véhiculée sur les médias sociaux qui a mené à la mort d’un garçon de 13 ans en Ohio la semaine dernière.

Jacob Stevens a participé au défi pendant six jours avant de commettre l’erreur fatale d'ingérer la subtance chimique en trop grande quantité.

Un porte-parole de l’application a affirmé après la tragédie: «Nos plus sincères sympathies à la famille [de Jacob Stevens]. Chez TikTok, nous interdisons strictement et supprimons tout contenu faisant la promotion de comportements dangereux; la sécurité de la population est au cœur de nos priorités».

«Nous n’avons jamais vu ce type de contenu sur notre plateforme et nous avons bloqué les recherches depuis des années afin de décourager ce genre de comportement.»

La compagnie a ajouté: «le contenu en lien avec ce défi précède l’existence même de la plateforme TikTok et les mots-clés liant ce contenu à l’application ne sont pas disponibles. Ces recherches sont redirigées vers notre page de conditions d’utilisation depuis plusieurs années».

Pourtant, selon plusieurs rapports, le «Benadryl challenge» est connu depuis 2020 et non depuis «plusieurs années» et «avant l’existence de la plateforme».

La compagnie Jonson & Jonhson avait d’ailleurs publié un communiqué en 2020 déclarant que «la tendance du défi Benaryl sur TikTok est extrêmement inquiétante et dangereuse et devrait cesser immédiatement».

- D’après les informations d’Indy100