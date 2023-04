Deuxième jour de grève pour 155 000 fonctionnaires fédéraux

Les négociations ont repris pour les 155 000 fonctionnaires fédéraux en grève depuis mercredi, mais leur syndicat déplore que des gestionnaires aient indiqué à des employés que le travail était possible pendant la grève.

L’Alliance de la fonction publique (APFC) déplore que des gestionnaires aient avisé des syndiqués qu'ils pouvaient travailler de la maison pendant la grève.

Cette pratique va à l'encontre de la loi anti-briseur de grève promise par le gouvernement.

«Certains ont même été plus loin en disant: "On peut même vous aider à franchir les piquets de grève en vous accompagnant", affirme le vice-président exécutif

régional de l’APFC. Écoutez, c'est épouvantable!»

Entre-temps, des services publics, comme l'émission de passeports, demeurent paralysés.

Des fonctionnaires rencontrés par TVA Nouvelles gardaient le moral lors de leur manifestation devant le parlement à Ottawa.

«C’est sûr qu’on aimerait ne pas être en grève, mais entre-temps on s’amuse et on garde le moral positif», affirme une femme.

D’autres commençaient à être anxieux.

«Honnêtement, je ne suis pas encouragée par le message que l’Employeur met», indique une autre manifestante.

De son côté, le gouvernement demeure optimiste d’en arriver à une entente rapidement.

«Nous travaillons très fort à la table présentement et nous allons continuer à le faire jusqu'à ce qu'on trouve une entente», affirme la présidente du Conseil du trésor, Mona Fortier.

Une loi spéciale pour forcer le retour au travail ne semble pas dans les cartons pour l'instant.

Aucun parti n'a d'ailleurs confirmé qu'il l'appuierait.

Voyez le reportage complet dans la vidéo ci-dessus