En prison pour avoir craché au visage d'une infirmière en pleine pandémie

Un homme qui a craché sur une infirmière montréalaise en plein cœur de la deuxième vague de pandémie devra aller en prison afin de réfléchir à la dangerosité de son geste.

Nathalie George-Bernard « méritait des remerciements de la part de [Madalin Antonio] Cirstea et non pas le traitement insultant, dégradant et dangereux qu’il lui a donné », a tranché récemment le juge Randall Richmond, de la cour municipale de Montréal.

Le 29 décembre 2020, vers minuit, Cirstea est arrivé en ambulance à l’hôpital St. Mary, dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal.

Escorté par des policiers, il était « agressif et menotté à sa civière ». L’homme de 38 ans est alors « intoxiqué et sent l’alcool ».

L’infirmière, qui en était à son cinquième de sept quarts de nuit de suite en pleine période des Fêtes, a la responsabilité de ce patient.

« Il était peu coopératif et vulgaire. Il était grossier, insultant et menaçant », a-t-elle témoigné.

Il a été impossible de savoir si Cirstea était infecté par la COVID-19, car il a refusé de se faire tester.

Crachat dangereux

Vers 6 h, le patient, qui n’était plus intoxiqué, a souhaité quitter l’hôpital. Lorsqu’il a tenté de se rhabiller, il a découvert que son chandail avait été coupé.

« Il devient furieux et accuse Mme George-Bernard d’avoir détruit un chandail qui vaut 700 $ », peut-on lire dans la décision sur la peine rendue le mois dernier.

Cirstea s’est alors mis à insulter l’infirmière lorsqu’elle lui a demandé de quitter les lieux. Il a ensuite baissé son masque chirurgical et a craché au visage de la femme.

« Elle porte un masque, mais elle est néanmoins atteinte par les crachats qu’elle reçoit sur le visage, le front et les lunettes », peut-on lire.

La travailleuse de la santé a accouru au lavabo pour se laver le visage « comme si quelqu’un lui avait jeté de l’acide », puisqu’elle avait très peur de contracter la COVID-19.

« Elle doit éviter les contacts avec ses proches pendant cinq jours. Mais elle ne peut pas arrêter de travailler : l’hôpital a trop besoin d’elle », écrit le juge Richmond.

« En particulier pendant la deuxième vague de cette pandémie, se faire cracher dessus, se faire cracher au visage est l’arme la plus dangereuse que vous puissiez utiliser », a indiqué la femme.

Peine sévère

Même si la poursuite ne demandait qu’une probation d’un an, le juge a décidé de condamner Cirstea à 90 jours de prison discontinus et à une probation de trois ans.

« Je salue le juge qui a donné une sanction plus sévère que ce qui a été demandé. Il a pris en considération le fait que l’on mette notre santé à risque », a indiqué Johanne Riendeau, présidente du Syndicat des professionnelles en soins de santé de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal.