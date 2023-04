Éric Caire: démission ou révocation

Avec la transmutation de la promesse du 3e lien présentée aujourd'hui, Éric Caire pourra difficilement éviter de démissionner.

D'une part, ses propos de 2017 sont on ne peut plus clairs: «S'il y a un recul de la CAQ, je démissionne.» Il l'a martelé à plusieurs reprises.

Changements

Depuis l'élection de 2018, le projet a déjà été transfiguré continuellement. Tellement qu'il ne correspondait déjà plus tellement à ce que Caire avait promis à ses électeurs.

Il milita en effet pour un trajet à l'est. Or, en 2020, le gouvernement a opté pour un méga-tunnel reliant les centres-villes de Québec et Lévis.

Le libellé de la promesse de 2018 était «la mise en chantier dès le premier mandat d’un troisième lien entre Québec et Lévis».

À part quelques forages dans le fleuve (et un ou deux PowerPoint), on ne peut affirmer qu'il y eut des travaux sur le 3e lien. Assurément pas de «mise en chantier» en tout cas.

Éric Caire se représenta tout de même en 2022. Les électeurs se sont sans doute dit: le projet autoroutier, retardé par l'énorme imprévu que fut la pandémie, existait encore.

Copps

Mais à partir d'aujourd'hui, Caire se retrouve dans une situation analogue à celle de Sheila Copps, en 1996.

Le commentateur et ancien chef du PQ Jean-François Lisée le rappelait à propos, hier.

Vice-PM du gouvernement libéral de Jean Chrétien depuis 1993, Copps remit sa démission en mai 1996. Elle s'avouait «incapable de regarder les gens droit dans les yeux».

Pendant la campagne électorale de 1993, la politicienne avait martelé que si son parti n'abolissait pas la TPS comme promis, elle démissionnerait. Or, Chrétien avait finalement décidé, en 1996, de conserver la taxe instaurée par Mulroney.

«Je crois que je devais prendre cette décision afin de restaurer mon intégrité», déclara Copps. Une élection complémentaire fut déclenchée. Elle remporta son siège de nouveau.

Révocation

Dans le cas de Caire, non seulement il y a l'engagement formel de démissionner, de mettre son siège en jeu.

Mais en plus, il est comme obligé par ses propres idées politiques.

Dans la course à la chefferie de l'Action démocratique du Québec, en octobre 2009, le candidat Caire avait proposé que le Québec se dote d'une procédure de révocation des élus.

Un député pris à mentir, à violer une promesse ou à commettre quelque geste que pourraient lui reprocher ses électeurs, risquait d'être destitué. Deux ans plus tard, Caire déposa le projet de loi 493 «sur la révocation d'un député».

S'il avait été adopté, les citoyens d'une circonscription ayant réussi à faire signer une pétition de révocation par 50 % +1 des électeurs potentiels, feraient tomber le député.

Il disait s'inspirer de la Colombie-Britannique, où un tel mécanisme existe. À l'époque là-bas, une seule procédure sur 16 avait débouché sur une révocation. On reprochait à l'élu en question d'avoir signé un courrier du lecteur «sous une fausse identité»...

Caire attendra-t-il qu'une pétition soit lancée (ce que rien n'empêche, au contraire) ou démissionnera-t-il de son propre chef?