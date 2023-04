Le centre-ville attrayant, mais pas pour tous

Après trois ans de pandémie, des bureaux désertés par les employés en télétravail, les fermetures de commerces et de restaurants, le centre-ville de Montréal demeure attrayant.

• À lire aussi: Confusion des heures de parcomètre: Montréal accordera un sursis de deux semaines

• À lire aussi: Cônes orange: «on doit faire mieux», dit la ministre Guilbault

• À lire aussi: Des dos d’âne et des rues fermées à la circulation dans le centre-ville de Montréal

Selon un sondage de la firme Léger, les touristes hors Québec, les étudiants, les résidents, les touristes locaux et les travailleurs se disent satisfaits du centre-ville.

L’animation, les activités culturelles gratuites et la gastronomie seraient fort appréciées par les visiteurs. Contrairement aux centres-villes américains, qui se vident de leur population après 17h, le centre-ville de Montréal continue de bourdonner d’activité.

«Chez les touristes qui viennent au centre-ville de Montréal, le taux de satisfaction est de 100%, impossible de faire mieux. Ceux qui choisissent de venir ici adorent leur expérience», explique le porte-parole de la firme de sondage Léger, Christian Bourque.

Une mauvaise réputation ?

Malgré le taux de satisfaction élevé chez les touristes, cette opinion n’est pas partagée par les Québécois hors métropole, qui en ont une mauvaise perception.

«Là où il y a une difficulté, c’est chez les Québécois qui ne sont jamais venus ici. Là, il y a un écart de perception: craintes de sécurité, propreté, cônes orange», illustre Christian Bourque.

Au centre-ville, les visiteurs, que ce soit les touristes internationaux que les travailleurs, déplorent la malpropreté et la présence grandissante des sans-abris. Un visiteur sur deux se plaint sur l’enjeu de l’itinérance et deux sur trois croient que les biens et services qui y sont offerts sont dispendieux.

«L’enjeu principal est la cohabitation avec les populations marginalisées. On a toujours eu des sans-abris, on s’en occupe, mais on voit que la crise sociale au Québec affecte tout le monde, et nous on est loin d’être épargné», mentionne le directeur général de Montréal centre-ville, Glenn Castanheira.

Par ailleurs, les immeubles à bureaux qui sont désormais moins remplis en raison du télétravail devront être transformés.