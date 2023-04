Le mois d'avril est déjà bien avancé et la hausse récente des températures nous donne envie de rêver à l’été qui s’approche.

Malgré tout, les billets d’avion sont chers, et voyager est devenu un luxe.

Il arrive cependant de trouver quelques aubaines qui peuvent valoir la peine.

Alexi Roy, de la compagnie Les vols d’Alexi, a réussi à dénicher quelques vols abordables pour les mois chauds. Il s'agit tous de prix pour des vols aller-retour au départ de Montréal.

États-Unis

Deux destinations se distinguent aux États-Unis, soit Hawaï et Los Angeles.

En juin, vous pourriez vous envoler vers une des destinations favorites des Québécois, Kahului à Hawaï, pour seulement 490$, soit un rabais de 43%.

À Los Angeles, il est plus avantageux de voyager pendant les mois de juillet et d’août. Vous auriez seulement à débourser 351$, une économie de 47%.

Canada

Les destinations canadiennes ont aussi de plus en plus la cote ces temps-ci. D’un océan à l’autre, les paysages sont époustouflants et valent la peine d’être découverts.

St-Johns, à Terre-Neuve, est une destination particulièrement avantageuse pour ceux qui veulent explorer pour pas cher. Les prix des vols ont drastiquement baissé en raison de l’arrivée d’un nouveau transporteur à bas prix, Lynx Air, qui offre la liaison Montréal-St-Johns. Ainsi, pour 298$, un rabais de 53%, vous pourriez visiter Terre-Neuve en août et en septembre.

La ville d’Halifax en Nouvelle-Écosse est une destination de choix, particulièrement en juin et en septembre, alors que vous pourriez vous envoler pour 116$, un rabais de 72%.

Finalement, vous pourriez avoir encore plus envie de visiter les Îles-de-la-Madeleine en voyant que vous pourriez y aller en juin et en juillet pour seulement 487$, un rabais de 41%.

International

Même s’il fait chaud au Québec en été, les destinations tropicales peuvent paraître tout de même alléchantes.

La région des Caraïbes et de l’Amérique centrale pourrait attirer de nombreux voyageurs en raison de ses trois destinations particulièrement abordables.

Un vol Montréal-Libéria au Costa Rica pourrait vous coûter seulement 510$ (58% de rabais) en juin.

San Juan, à Porto Rico, vous ouvre ses portes pour 410$ en septembre, une économie de 51%.

Finalement, Saint John’s, la capitale d’Antigua-et-Barbuda, est à 62% de rabais en août et septembre, pour la somme de 533$.

Pour ceux qui souhaitent aller en Europe, vous pourriez avoir la chance de visiter les Açores au Portugal pour 640$, soit 54% de rabais, pendant les mois de juin et d’août.

Quito, en Équateur, est à un prix semblable, soit 610%, donc 46% de rabais, pour le mois d’août.

