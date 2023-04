Quand le théâtre fesse pour sensibiliser sur les facultés affaiblies

La pièce de théâtre Impact est de nouveau présentée au Théâtre municipal de La Baie, au Saguenay – Lac-Saint-Jean, afin de sensibiliser les jeunes sur la conduite avec facultés affaiblies.

Un retour attendu après trois ans d’absences. La police de Saguenay espère que cette action de masse aidera à diminuer le nombre d’arrestations pour alcool ou drogue au volant.

Si vous avez déjà vu la pièce de théâtre Impact, présentée par les policiers de Saguenay, vous savez à quel point elle porte bien son titre. Parce que, question de sensibiliser les jeunes aux dangers de l'alcool au volant... elle a de l'impact!

Depuis qu'elle était présentée en 2004, les policiers avaient d'ailleurs remarqué une baisse du nombre d'arrestations chez les jeunes. Mais les 3 ans de pause de la pandémie ont eu l'effet inverse.

«On avait réussi à prouver qu’après quelques années, ces statistiques-là tendaient à s’améliorer et ce n’était pas nécessairement le cas ailleurs au Québec. C’est une multitude de facteurs qui fait qu’on arrive à de bons résultats.

«Je pense que ça va faire une différence parce que, dans les dernières années, malheureusement à cause de la pandémie, on n’a pas pu jouer cette pièce-là, puis on recommence à avoir des jeunes conducteurs au poste pour capacités affaiblies par l’alcool et la drogue», a expliqué Luc Tardif, porte-parole du Service de police de Saguenay.

Une synopsis marquant

La pièce raconte l’histoire de jeunes adolescents qui font la fête entre amis. L’un d’eux, Nicolas, décide de prendre son véhicule même s’il a bu de l’alcool et consommé de la drogue. Alors que ses amis tentent de le dissuader de prendre le volant, il part en voiture avec sa copine Ève et son amie Adèle. Quelques minutes plus tard, ils font un violent face-à-face, qui coûte la vie au passager de l’autre véhicule. Ève est blessée à une jambe, son amie Adèle se retrouve quadraplégique et Nicolas s’en sort indemne. Leurs vies sont chamboulées à jamais.

La pièce met en lumière les conséquences qui découlent d’une telle décision.

Près de 2000 élèves des écoles secondaires de Saguenay et du Lac-Saint-Jean ont assisté à une représentation ce matin, au théâtre municipal de La Baie. À l’approche des bals des finissants et de la période estivale, cette pièce tombe à point.

«Ça sensibilise vraiment, ça frappe», a raconté un étudiant en secondaire 5.

«Je vais être plus prudent avec qui j’embarque et quand je vais prendre le volant», a songé l’un d’eux.

«C’est fou parce qu’on se dit que ça pourrait être nous. C’est comme le reflet dans le miroir des conséquences d’une mauvaise décision», a admis une jeune étudiante.

Les statistiques montrent que les jeunes âgés entre 18 et 24 ans sont plus nombreux à se faire intercepter pour des cas de conduite avec facultés affaiblies. N’empêche que c’est le cas aussi de bien des gens plus âgés.

Le vice-président de l’arrondissement de Chicoutimi, Michel Thiffault, soutient que la pièce doit être vue également par la population en général. Lors de la prochaine commission de la sécurité publique, il compte proposer la mise en place d’un comité pour présenter la pièce à l’échelle provinciale de manière plus régulière.

«C’est pas compliqué, tu as bu, tu as fumé? Donne-moi tes clés», a souligné M. Tardif.

La pièce Impact sera présentée au grand public ce jeudi soir, à 19 h 30, au théâtre du palais municipal de La Baie. Tous les fonds amassés serviront à la sensibilisation lors des bals des finissants à venir dans la région.