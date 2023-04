Qui est cet homme d’affaires aimé de tous tué à Laval?

L’homme d’affaires de 61 ans qui a été tué par balle ce matin dans le quartier Chomedey à Laval était très connu dans la communauté roumaine et semblait très apprécié des gens qui le connaissaient.

C’est du moins ce qu’ont rapporté de nombreuses personnes à TVA Nouvelles.

Un homme a même affirmé à notre journaliste qu’il considérait Tinel Timu comme «un père».

«Ça me surprend vraiment, parce que sincèrement, tout le monde l’aimait. J’étais très proche et jamais jamais j’ai entendu parler de quoi que ce soit», raconte Yoandy Almeida, un ami de la victime.

Le meurtre s’est commis sur la rue du Havre, vers 7h jeudi matin.

«Je suis très très très triste parce que je connais M. Tinel, c’est une personne magnifique», ajoute Stéfano Sifakis, un autre ami.

Une voisine a été témoin des événements et affirme avoir entendu au moins six coups de feu.

«J’ai vu une voiture blanche avec un ‘’muffler’’ qui faisait beaucoup de bruit. Ç’a fait ‘’pouf pouf pouf’’, et il a accéléré dans la rue», raconte la femme dont l’identité est protégée.

Elle est convaincue qu’il s’agit du véhicule qui a servi à tuer Tinel Timu.

«Oui c’était au même moment».

La victime avait été arrêtée par l’UPAC en septembre dernier dans une affaire alléguée de corruption d’un fonctionnaire municipal.

La Sûreté du Québec s’est rendue sur place à Laval, possiblement en raison de liens avec le crime organisé.

Tinel Timu a déjà été honoré par la députée et avait reçu une médaille. La députée l’avait décrit comme un citoyen passionné et engagé et comme un leader d’exemption.