Un couple se venge contre Airbnb en laissant les robinets ouverts pendant 25 jours

Incapable d’annuler une réservation sur Airbnb, un couple de voyageurs se serait vengé sur le propriétaire d’une villa à Séoul en laissant les lumières, les appareils électroniques et les robinets ouverts durant 25 jours.

• À lire aussi: Airbnb: la pointe de l’iceberg de la crise du logement

• À lire aussi: Un collectif veut la fin des Airbnb au Québec

Au total, le couple originaire de la Chine aurait gaspillé plus de 120 000 litres d’eau durant son séjour pour donner une leçon au propriétaire après qu’il leur ait refusé l’annulation de leur réservation, a rapporté South Morning China Post lundi.

Le couple aurait tenté d’annuler son séjour, déjà réservé et payé pour trois semaines et demie, en réalisant que la villa se trouvait dans une banlieue extérieure de la capitale, et non dans le centre-ville de Séoul.

Mais au lieu de régler la situation auprès d’Airbnb ou de garder leur réservation, le couple aurait plutôt choisi d’ouvrir toutes les lumières, les appareils électroniques, les robinets ainsi que les robinets de gaz qu’il pouvait dans la demeure.

Selon un rapport rapporté par le média de Hong Kong, les deux voyageurs n’auraient pas séjourné dans la villa, préférant plutôt revenir tous les 3-4 jours pour s’assurer que leur plan était toujours à exécution.

C’est finalement la compagnie de gaz qui a contacté le propriétaire pour l’aviser d’une augmentation significative de son usage de gaz, craignant une fuite.

Écoutez le bulletin de nouvelles avec Alexandre Moranville au micro de Benoît Dutrizac sur QUB radio :

Au total, le passage des deux individus aurait coûté 1570 $ US, l'équivalent de plus de 2100 $, en factures d’eau, de gaz et d’électricité.

Si Airbnb couvre notamment ses hôtes pour les dommages à la propriété ou aux biens, la compagnie ne couvre pas les factures de services publics, a-t-elle indiqué à The Independant. Le propriétaire aurait ainsi été invité à régler la situation directement avec les voyageurs, mais ces derniers avaient déjà quitté le pays.