Un pédophile québécois en cavale arrêté en Colombie-Britannique

Le pédophile de 39 ans qui avait fui la justice québécoise en janvier dernier a finalement été arrêté en Colombie-Britannique grâce à des informations du public.

Jimmy Pieschke a été arrêté mercredi par la division Oceanside de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) à Parksville.

«Grâce à des renseignements transmis par des membres du public et des partenaires de la Division des enquêtes sur l’exploitation sexuelle des enfants sur Internet de la Sûreté du Québec, du Programme de renvoi des fugitifs de la GRC de la Division E et du service des shérifs de la C.-B., Jimmy Pieschke a été arrêté et mis sous garde en attendant d’être renvoyé au Québec afin de comparaître devant le tribunal», a mentionné le sergent Shane Worth de la GRC de l’Oceanside par voie de communiqué.

L’homme âgé de 39 ans avait plaidé coupable à des accusations de pornographie juvénile au Québec, mais avait omis de se présenter devant la Cour le 30 janvier dernier pour le prononcé de sa peine.