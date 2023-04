Un pygargue réalise son rêve de devenir père

Murphy, un pygargue mâle à tête blanche de 31 ans est devenu viral sur les réseaux sociaux parce qu’il incubait très soigneusement un rocher, comme s’il s’agissait d’un œuf.

L’oiseau, qui loge au World Bird Sanctuary au Missouri, souhaitait devenir père. Il y a un mois, il a finalement réalisé son rêve en adoptant un aiglon de 14 jours.

Le petit avait été sauvagement emporté par de très grands vents. Il a été accueilli au refuge animalier.

Les docteurs du sanctuaire ont pris la décision de donner à Murphy une chance d’élever ce poussin abandonné, selon les informations de People.

Pour eux, c’était une évidence. «Pourquoi on ne ferait pas ce geste ? Pourquoi on ne lui donnerait pas cette chance ?», a mentionné le chef du sanctuaire, Dawn Griffard, en entrevue avec le New York Times.

Murphy était la meilleure option pour eux, alors que l’aigle avait déjà montré son instinct de père à plusieurs reprises avec sa roche, qu’il croyait être un œuf.

Celui-ci démontrait son côté protecteur : en effrayant tout autre aigle qui s’approchait du nid.

Le 6 avril, les employés du World Bird Sanctuary ont enlevé la précieuse roche à Murphy pour la remplacer par le bébé aigle.

Une fois que l'adulte semble avoir accepté le bébé, celui-ci est «libéré de prison» pour interagir librement avec l'adulte.

Fidèle à ses habitudes, le pygargue à tête blanche a montré le comportement recherché par les employés : il a commencé à protéger la zone.

Encore à ce jour, celui-ci prouve aux employés qu’il est un père exemplaire. «Murphy est excellent dans son rôle de premier papa», assure le chef du sanctuaire.