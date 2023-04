Une vedette montréalaise de la NBA s'attaque au vapotage

Maintenant que les saveurs seront interdites dans les produits de vapotage, il n’y a pas que des parents qui se réjouissent de la décision de Québec. Une vedette montréalaise de basketball tente de sensibiliser les jeunes sur les risques de ce produit.

• À lire aussi: L’interdiction des saveurs dans les vapoteuses déçoit dans les cours d’école

• À lire aussi: Saveurs de vapotage: les dépanneurs ne sont pas la bonne cible

• À lire aussi: Vapotage: Québec interdit les saveurs

Le joueur des Pacers d'Indiana Bénédict Mathurin, un produit de Montréal-Nord, est le porte-parole de la campagne Vapoter, c'est pas ta game et s'attaque au fléau social.

«C’est un gros problème au Québec, présentement dans les écoles secondaires. Surtout pour les athlètes sportifs, a-t-il illustré sur les ondes de LCN, jeudi.

«En tant qu’athlète professionnel, moi-même, je ne pense pas que c’est un produit qu’on devrait utiliser pour guérir le stress ou l’anxiété. Il y a d’autres moyens», ajoute-t-il en citant la musique et la méditation comme solutions efficaces.

Celui qui a étudié au Collège Charles-Lemoyne, sur la rive-sud de Montréal, fera la tournée des établissements scolaires pour parler des effets néfastes – et souvent cachés – du vapotage.

Pression sociale

L’initiative de Mathurin provient de ses propres expériences sociales. Il dit avoir vu la popularité fulgurante de cette tendance auprès de ses amis.

«Il y a des gens dans mon entourage qui utilisent des cigarettes et autres choses, dont le vapotage. J’ai essayé de résister et j’ai réussi à rester loin de ça. Je veux influencer mes amis et d’autres personnes de rester loin de ça.»

S’il croit que de retirer les saveurs «est un bon commencement», Mathurin aimerait que le gouvernement en fasse plus pour freiner l’utilisation, voire la dépendance à la cigarette électronique.

«Ça va limiter les jeunes et diminuer le ‘vape’, pense-t-il. Ça ne va pas fonctionner du jour au lendemain, mais à force de prendre des pas vers l’avant, ça va diminuer.»

L’une des solutions pour que les jeunes évitent les dépendances, c’est le sport. Les membres des communautés militent pour que l’État investisse pour créer plus de terrains de basket et de soccer, par exemple, et d’arénas.

Mathurin laisse entendre qu’il compte s’impliquer avec un autre joueur montréalais à atteindre la NBA.

«J’ai un projet dans la prochaine année avec Lugentz (Dort) pour avoir plus de terrains de basket.»

Statistiques alarmantes

Selon l’Institut national de santé publique du Québec, près de 40 % des jeunes qui ont utilisé une vapoteuse dans la dernière année tentent d’arrêter.

Dans les dernières années, l’utilisation de la cigarette électronique a quintuplé. La proportion des jeunes qui vapotent au secondaire est passée de 4% en 2013 à 21% en 2019.

Cette proportion monte à 35% pour les élèves de secondaire 5.