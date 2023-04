Aides à la classe : un projet-pilote qui a la cote

Une centaine d’écoles participent à un projet-pilote lancé par Québec en septembre dans le but d’améliorer la réussite des élèves et de libérer les enseignants de nombreuses tâches.

Ainsi, des éducateurs en service de garde ajoutent une corde à leur arc en devenant aides à la classe.

TVA Nouvelles a obtenu un accès privilégié à deux classes de l’École primaire Notre-Dame de Lévis.

Les aides à la classe s’occupent entre autres de préparer des activités, distribuer du matériel, accompagner les élèves et les aider à s’habiller pour la récréation.

Une aide nécessaire pour le ministre Drainville, qui a plus de 2000 postes à combler dans son réseau.

TVA Nouvelles a mis la main sur un rapport préliminaire du Centre de recherche et d’intervention sur la réussite scolaire qui trace un premier portrait fort positif du projet-pilote.

Selon un sondage indépendant mené auprès de 1001 répondants, 86% des profs et 88% des aides à la classe considèrent avoir des rôles qui vont de pairs.

«C’est un service complémentaire. Monsieur Dominic ne remplace pas la technicienne en éducation spécialisée, il ne remplace pas l’orthopédagogue, il n’est pas enseignant. Il est vraiment là pour nous soutenir», dit Mélissa Côté, enseignante en 2e année, à propos de Dominic Coulombe, son aide à la classe.

«C’est vraiment valorisant de voir que des forces que je peux avoir sont exploitées», affirme d’ailleurs M. Coulombe.

Plus de 90% des aides à la classe qui ont répondu au sondage affirment être satisfaits, compétents et reconnus dans leur travail.

«J’ai nommé mes attentes aux élèves. J’ai nommé la cible qui est attendue. Donc elle entend tout ça. Donc les périodes d’après elle peut réinvestir en réutilisant le même langage que moi. Les élèves se sentent en confiance, sont rassurés», assure Geneviève Chabot, enseignante en 1re année.

L’aide à la classe Manon Desrosiers affirme aussi que son nouveau poste lui permet aussi d’être plus valorisé dans son rôle d’éducatrice, en plus de lui permettre de faire plus d’heures de travail.

«Mon poste est de 19h30 par semaine au service de garde, mais on a un 4 heures par semaine de plus pour l’aide à la classe», dit-elle.

Une des pistes de solutions du plan du ministre de l’Éducation Bernard Drainville en éducation pour attirer et retenir les talents du corps professoral.

«Si je deviens enseignante, je vais peut-être avoir l’aide de quelqu’un d’autre, on va être deux adultes dans la classe. Ça, ça peut être très motivant pour garder les enseignantes qu’on a déjà puis en attirer de nouvelles», croit-il.

Les éducateurs sont appréciés des élèves même s’ils n’ont pas tous les outils pour intervenir avec les élèves en difficulté.

«C’est vraiment les techniciennes en éducation spécialisée qui nous aident davantage avec ces élèves et font un suivi plus serré avec eux. L’éducatrice ne remplace pas le TES. Alors maintenant est-ce qu’on est capable d’offrir une formation, peut-être à temps partiel, en ligne, pour que les aides à la classe puissent aussi progresser dans le réseau?» demande la députée et porte-parole de l’opposition officielle en matière d’éducation Marwah Rizqy.

Des enseignants qui ont participé à ce projet-pilote espèrent même qu’il sera reconduit.

«Je dirais même qu’on pourrait bonifier les heures, ça, c’est sûr, ça serait vraiment gagnant pour tout le monde», estime Mélissa Côté.

Un souhait que le ministre remet entre les mains des syndicats. En pleines négociations pour renouveler les conventions collectives, Québec propose l’embauche de 14 000 aides à la classe.

«Je souhaite avoir des aides à la classe dans la vaste majorité des classes du préscolaire et du primaire public au Québec. J’ai autour de 33 000-34 000 classes, l’objectif c’est d’en avoir dans le plus grand nombre possible, mais là ça dépend de la négo», affirme Bernard Drainville.