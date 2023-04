Entente entre le ministre de la Justice et la juge en chef de la Cour du Québec

Après des mois de conflit, le ministre de la Justice Simon Jolin-Barrette et la juge en chef de la Cour du Québec Lucie Rondeau, ont tous les deux mis de l’eau dans leur vin. Québec crée 14 nouveaux postes à la magistrature, et les juges s’engagent à siéger davantage.

Écoutez l'entrevue avec Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice du Québec et leader parlementaire du gouvernement à l’émission de Richard Martineau via QUB radio :

L’entente rendue publique vendredi après-midi est présentée comme un compromis obtenu à l’arraché.

«Il comporte des concessions qui n’auraient pas été faites, n’eût été la volonté des parties d’en arriver à un compromis au bénéfice des justiciables et du système de justice criminelle et pénale.»

Depuis des mois, Lucie Rondeau réclamait l’embauche de 41 nouveaux magistrats. Pour faire pression sur Québec, elle avait pris la décision de réduire le nombre de jours d’audience, et les juges ne siégeaient qu’un jour sur deux, plutôt que deux sur trois comme ils le faisaient auparavant.

En janvier dernier, un médiateur a été nommé pour faciliter les échanges.

Le gouvernement a finalement consenti à la création de 14 nouveaux postes. En contrepartie, les juges de la chambre criminelle et pénale ont accepté de siéger 17 jours de plus par année judiciaire. Ils tiendront donc des audiences un peu plus qu’un jour sur deux, mais un peu moins que deux jours sur trois.

Mais pour mettre fin à la discorde, la Cour a fait d’autres concessions. Elle s’est notamment engagée à fermer plus de dossiers qu’il n’en ouvre par année, ce qui devrait contribuer à réduire les délais dans les palais de justice.

Les juges ont aussi accepté que Québec fasse un suivi trimestriel pour évaluer l’impact de ces mesures et la progression des cibles. Du côté du gouvernement, on parle d’un «gros gain», comme il s’agit de la première fois qu’un processus de surveillance du travail des juges est mis en place.

Le ministre Jolin-Barrette s’est réjoui de l’accord, qui permet selon lui de «réaliser des gains concrets» dans l’intérêt «des personnes victimes et des citoyens», en réduisant la pression sur le système de justice. «Nous avons une responsabilité commune d’offrir aux citoyens des services accessibles, rapides, et humains», a-t-il exprimé dans une déclaration écrite à l’Agence QMI.