La décision du député Éric Caire de demeurer en poste malgré qu’il ait mis son siège en jeu à l’effet que le projet du troisième lien se réaliserait est une bonne nouvelle pour les oppositions selon les panélistes de l’émission «La Joute».

L’analyste politique Yasmine Abdelfadel avance notamment que les partis d’opposition à l’Assemblée nationale ont avantage à ce que le député de La Peltrie demeure en poste, car il constitue une cible facile.

«Les oppositions ne réclament pas la démission d’Éric Caire, affirme-t-elle. On a demandé aux libéraux hier et ils ont dit non. Pour les oppositions, c’est le meilleur maillon faible qu’ils ont devant eux.»

La situation est délicate pour la Coalition Avenir Québec, qui pourrait perdre la circonscription aux mains du Parti conservateur et Éric Duhaime si une élection partielle était déclenchée.

Mme Abdelfadel estime qu’Éric Caire gardera donc son poste de député, mais son poste de ministre ne serait pas garanti selon elle.

«C’est quelqu’un qui est prêt à n’importe quoi, à marcher sur la peinture, à manger de la peinture, à se coller à la peinture, à faire ce qu’il faut et mettre de la crazy glue sur son siège de député de La Peltrie. Il n’en a pas de conviction, on le sait maintenant. Mais il reste à savoir si Éric Caire va demeurer ministre, ça, c’est la question que moi je me pose.»

L’analyste politique Marc-André Leclerc rappelle quant à lui un projet de loi que M. Caire avait proposé lorsqu’il était avec l’Action démocratique du Québec, à propos de l’imputabilité.

«Lorsqu’il était à l’ADQ, il a déposé un projet de loi, qui aurait permis à des citoyens dans une circonscription donnée d’avoir le pouvoir de demander [...] qu’on porte un jugement sur un élu en plein mandat. Ça, c’était Éric Caire il y a une dizaine d’années peut-être, qui pensait à la reddition de comptes, et c’est ça le problème. Elle est où la reddition de compte en 2023? Il n’y en a pas.»

