Grève des fonctionnaires fédéraux : Des impacts pour les travailleurs étrangers ?

La grève des fonctionnaires fédéraux pourrait compliquer l'arrivée de travailleurs étrangers, essentiels dans plusieurs entreprises et certaines entreprises de recrutement craignent des délais.

Des entreprises de recrutement sont inquiètes des répercussions à moyen et à long terme.

«On est vraiment entre le client et le gouvernement, on ne sait pas où se positionner, on essaie d'avoir des réponses, mais c'est difficile», a confirmé le chargé de projet pour Zonéo Monde, Alex Martin.

Pour la firme Zonéo Monde, la procédure concernant l'arrivée des travailleurs étrangers commande déjà un délai important.

Avec le conflit, ça pourrait être encore davantage complexe.

«On est inquiets parce qu'on pas de réponses à nos à nos questions. Présentement, on a déjà des dossiers en attente», a expliqué M.Martin.

Au restaurant la Casa Grecque, on attend deux travailleurs étrangers. Le propriétaire espère qu'ils arriveront à temps pour la saison estivale malgré la grève.

«J’attends après le permis de travail, ça devrait quand même bien aller, par contre là on ne sait pas. On est contre un mur, on a hâte de voir ce qu'il y l'autre côté», a expliqué le propriétaire de la Casa Grecque, Christian Simard.

Même chose chez Coupessag, où deux travailleurs tunisiens sont attendus dans les prochaines semaines. «Actuellement, on n'a pas beaucoup d'information, c'est clair que ça va retarder, on le sait, c'est déjà long. On espère que ça va se régler au plus vite», a affirmé Nicolas Pelletier de CoupeSag.