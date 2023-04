Hôtel-boutique: Victoriaville veut faire d’une pierre deux coups pour redorer l’économie locale

Pour faire d’une pierre deux coups, la ville de Victoriaville souhaite implanter un hôtel-boutique dans son centre-ville afin de régler le problème d'hébergement du secteur tout en encourageant l'économie locale.

«On veut amener encore plus de gens à converger vers notre centre-ville, à consommer dans nos commerces, nos restaurants, nos bars. On n’a pas d’hôtel au centre-ville, on pense que c’est un manque chez nous», a mentionné le maire de Victoriaville, Antoine Tardif vendredi.

Actuellement, seulement 250 chambres sont disponibles dans les hôtels de la ville.

L'implantation d'un nouvel hôtel au centre-ville règlerait les problèmes d'hébergement. Car l’espace culturel de Victoriaville, le Carré 150, pourrait bénéficier de chambres plus près de sa salle pour ses artistes et ses spectateurs.

«Pour nous ce sera une solution vraiment importante. [...] C’est certain qu’on est ouvert à un éventuel partenariat», a souligné la responsable au Développement des affaires et tourisme du Carré 150, Anne-Marie Bédard.

Événements et commerçants en profiteront

Avec des événements d'envergure dans les cartons, Victoriaville pourrait bénéficier d'hébergements additionnels. La ville est d'ailleurs en lice pour être hôte des Jeux du Québec de l'hiver 2026.

«Les gens viennent des quatre coins de la province, donc on veut leur faire vivre une expérience inoubliable. On veut être en mesure de les loger chez nous, et donc inévitablement ça va être un plus pour nous», a lancé Antoine Tardif.

Pour les restaurateurs du centre-ville, la venue d’un hôtel n’annonce que des bonnes nouvelles et pourrait peut-être même apporter dans son sillage de meilleurs chiffres d’affaires.

«Les gens qui sont de passage comme ça et qui restent à l’hôtel une soirée ou deux, c’est toujours bon pour nos commerces, surtout au niveau de la restauration», a souligné le propriétaire du Restaurant Le Luxor, Martin Garneau.

La Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région a été mandatée de l'implantation de cet hôtel-boutique, pour lequel des emplacements ont déjà été identifiés et des promoteurs, approchés.

Même si aucun échéancier précis n'a été dévoilé pour le moment, Antoine Tardif espère pouvoir annoncer une construction au cours des prochains mois.