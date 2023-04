Jour de la Terre: voyez où se tiendront les manifestations samedi

De nombreux manifestants uniront leurs voix samedi à Montréal et à Québec dans le but de revendiquer une lutte plus accrue contre la crise climatique pour le jour de la Terre.

Ceux qui voudront se joindre à la manifestation de Montréal pourront se retrouver devant la statue à l’effigie de George-Étienne Cartier du parc Jeanne-Mance pour le début de la marche vers 13h15, a indiqué le Mouvement d’éducation populaire et d’action communautaire du Québec (MEPACQ) via communiqué.

«Nous serons dans la rue samedi prochain pour revendiquer la lutte contre la crise climatique par la sortie urgente des énergies fossiles, un réinvestissement dans notre filet social et une transition juste et inclusive», a-t-il indiqué par écrit.

Plusieurs autobus en provenance de la Montérégie, de Lanaudière, de l’Outaouais et du Centre-Du-Québec mettront le cap vers les manifestations des deux métropoles.

Des événements sont également prévus à Rimouski, Trois-Rivières, Joliette, Sherbrooke, Chicoutimi, Rouyn-Noranda et Baie-Comeau.