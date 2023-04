Le sud et le centre de la province recevront d’importantes quantités de pluie dès dimanche

Le sud et le centre de la province seront de nouveau exposés à d’importantes quantités de pluie dès dimanche, des précipitations qui ne sont «pas les bienvenues» selon Environnement Canada, alors que le Québec est en pleine période de crue printanière.

À peine sorties des inondations survenues en début de semaine après plusieurs jours de pluie, les grandes régions de Québec et de Montréal seront encore sous surveillance, alors que ces prévisions pourraient encore faire sortir les rivières et le fleuve de leur lit.

Selon Jean-Philippe Bégin, météorologue pour Environnement Canada (EC), de 20 à 40 millimètres de pluie sont attendus pour les deux grandes régions.

«C'est certain que cette pluie-là n'est pas la bienvenue du tout», souligne M. Bégin, évoquant prudemment la situation des rivières en pleine crue printanière.

Selon le site de la Sécurité publique, plusieurs régions à proximité de Montréal sont présentement au seuil d’inondation mineure sauf Lanaudière, qui affiche un seuil d’inondation moyenne. La grande région de Québec est, quant à elle, au seuil de surveillance. Les précipitations à venir pourraient potentiellement empirer la situation.

«C’est dans la nuit de samedi à dimanche que les précipitations vont s’installer sur le sud du Québec en général. Dimanche matin, les précipitations vont faire leur chemin jusqu’en Mauricie, alors que pour la région de Québec et Chaudière-Appalaches, c’est plus vers la fin de l’après-midi de dimanche, que la pluie va s’installer», poursuit le météorologue.

Le système va tournoyer au-dessus de l’est du Québec «va agir comme un mur» et empêcher son déplacement, ce qui va affecter les régions de Québec et Montréal jusqu’à mardi. Certaines régions pourraient recevoir encore plus que 40 millimètres de pluie.

«Donc ça, ce n’est pas une bonne nouvelle, prévient M. Bégin. Malheureusement, sur une bande au nord du fleuve, on pourrait avoir de 40 à 60 millimètres de pluie, plus précisément dans les Laurentides, Lanaudière, la Mauricie, et ce, possiblement jusqu’aux portes de Québec».