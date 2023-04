Les Américains dépenseraient plus en cannabis qu’en chocolat

Les Américains auraient dépensé plus de 30 milliards de $ US (40,5 milliards $ CA) en cannabis légal en 2022, ce qui équivaut à près du double des ventes de chocolat, qui se situaient à 18 milliards de $ US (24 milliards $ CA) durant la même période.

À l’occasion de la fête non officielle du cannabis le 20 avril, CNN s’est penché sur les données de la vente du cannabis légal, révélant des montants astronomiques pour l’année 2022.

«Légalement, parce qui sait ce qui se passe sur le marché illégal», a souligné le journaliste principal de données Harry Enten à CNN.

Ainsi, les ventes de cannabis ont largement surpassé celle du chocolat, qui se sont stabilisées à 18 milliards de dollars américains.

Légal dans 20 états depuis 2012, le cannabis serait ainsi considéré moins dangereux que l’alcool pour bien des américains, qui ont voté l’alcool comme «ce qui est le plus dangereux» à 54% en 2022, contre 7% pour le cannabis, selon un sondage rapporté par le média américain.

Cette tendance montre particulièrement l’évolution de l’image de cette drogue récréative, qui était voté comme plus dangereuse à 29% en 1974 contre 31% pour l’alcool.