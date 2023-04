Les Québécois sont-ils trop imposés?

Alors que des millions de Québécois remplissent présentement leur déclaration d'impôt, selon un sondage d’HelloSafe, pour 44 % d'entre eux, il s'agit d'une source de stress. Pour plusieurs, c'est le fardeau fiscal qui cause de l’angoisse.

Les Québécois les plus imposés en Amérique du NordPour un salaire brut de 46 296 $, un Québécois va atteindre un pallier d'imposition de 20 % : bien au-dessus de toutes les autres provinces canadiennes comme l'Ontario qui paie 9,25 %, l'Alberta qui paie 10 %, et le Nouveau-Brunswick qui paie 14,82 %.

«Ce qu’on paye en impôts, clairement, ce n’est pas de la qualité qu’on a, a déploré Nicolas Gagnon, de la Fédération canadienne des contribuables. C’est le niveau d’imposition qui ne colle pas vraiment avec la qualité des services qu’on pourrait recevoir dans d’autres provinces.»

«C’est [la classe moyenne] qui soutient l’état, a ajouté Francis Gosselin, économiste. C’est-à-dire que ce sont eux qui financent les activités du gouvernement du Québec.»

À titre de comparaison, les Ontariens les plus riches paient un pallier d'imposition maximal de 13,16 % lorsqu'ils gagnent plus de 200 000 $ par année. En Alberta, c'est 15 % pour un salaire de plus de 322 000 $. Les Néo-brunswickois atteignent un taux de 20,3 %, mais uniquement après des gains de plus de 166 000 $.

«Mais il ne faut pas faire l’erreur de juste comparer l’imposition du Québec à l’impôt sur le revenu avec celles des autres provinces, a nuancé toutefois Luc Godbout, directeur de la Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques à l’Université de Sherbrooke.

«Le Québec paie moins d’impôts à Ottawa que les autres provinces. Ça s’appelle l’abattement spécial du Québec. C’est 16,5 %», a-t-il ajouté.

Services moins chers au Québec

Toutefois les Québécois reçoivent non seulement plus de services, mais plusieurs services qu'ils reçoivent sont beaucoup moins cher. Par exemple, au Québec on paie notre électricité en moyenne 7,3 cents le kWh pour un consommation mensuelle de 1000 kWh, alors que la moyenne canadienne est à 17,9 cents, selon Energyhub. Les études universitaires sont également deux fois moins chères au Québec, selon Statistique Canada.

«En Ontario, les impôts sont moins élevés, mais les études universitaires sont beaucoup plus dispendieuses, l’immobilier est beaucoup plus dispendieux, les assurances aussi. Il y beaucoup de choses qui finissent qu’en terme de pouvoir d’achat, les Ontariens sont à peine plus capables d’acheter des biens et services que les Québécois», a ajouté Francis Gosselin.

La date limite pour déposer vos déclarations de revenus est mardi le 1er mai.