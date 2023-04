Personne au bout du fil au «1-833-dénonce»

Le 1-833-dénonce, la nouvelle ligne téléphonique pour signaler les situations d’inconduite sexuelle ou de violence en milieu scolaire, est une boîte vocale, ce que dénoncent des organismes d’aide aux victimes d’agression sexuelle.

La ligne téléphonique instaurée par le ministre de l’Éducation Bernard Drainville ne permet donc pas de communiquer directement avec un intervenant au moment de la plainte.

Pour une victime, tomber sur une boîte vocale peut enlever toute volonté de faire une plainte.

«Ça prend déjà beaucoup de courage pour une personne victime de violence sexuelle pour prendre le téléphone et appeler. Alors, si en plus elle se heurte à une boîte vocale, on peut la perdre. On a besoin du contact humain», mentionne Monique Villeneuve, la directrice générale du Centre de prévention et d’intervention pour victimes d’agression sexuelle (CPIVAS), en entrevue à TVA Nouvelles.

Pour le centre d’aide aux victimes, c’est du «dédoublement», parce qu’il existe déjà une ligne d’aide 24h où des experts répondent aux victimes dans le besoin, lance-t-elle.

Pas adapté aux réalités de la clientèle visée

Le CPIVAS dénonce que le ministre de l’Éducation ne s’est pas adapté aux réalités des jeunes d’aujourd’hui.

«On veut rejoindre les jeunes du primaire et au secondaire. Mais les jeunes, de nos jours, préfèrent texter. Ils n’appellent pas, ils nous textent et ça fonctionne très bien le contact avec l’intervenante jeunesse », insiste Mme Villeneuve.

Pour l’organisation, la moindre des choses aurait été de les consulter pour s’assurer de répondre aux besoins de la clientèle visée.

Le contact humain est la clé pour Mme Villeneuve. C’est pourquoi ils mettent en place des programmes de préventions afin d’informer les jeunes sur la sexualité directement dans les écoles.

« Dès qu’on va dans les écoles, on a davantage de jeunes qui viennent signaler. On voit que c’est une problématique délicate et que c’est des humains qui doivent intervenir », ajoute-t-elle.

Le ministère mène actuellement une «enquête générale» sur les cas d’inconduite dans le réseau.

«Ces cas-là s’ils ne sont pas rapportés aux instances judiciaires, qu’est-ce que ces enquêtes-là vont donner? Je dois vous avouer que je suis un peu sceptique», commente la directrice générale.