Sécurité défaillante aux abords des écoles : Guilbault songe à punir les automobilistes fautifs à coup de points d’inaptitude

Interpellée jusqu’à l’Assemblée nationale par des écoliers sur la sécurité défaillante aux abord des écoles, la ministre Geneviève Guilbault songe à punir les automobilistes fautifs à coup de points d’inaptitude.

Maïra, Saleh et Alexis se rendent tous les jours à pied à leur école primaire du quartier Saint-Roch à Québec. Mais leur marche quotidienne n’est pas sans danger.

«Parfois, les voitures ne s'arrêtent même pas au petit bonhomme. J'ai failli me faire écraser une fois. Un monsieur m'a poussé juste à temps avant que la voiture ait failli m'écraser. Il faut changer les règles pour qu'on soit en sécurité», a fait valoir la jeune Maïra, qui s’était déplacée au Parlement avec ses camarades.

Alexis a remis un cône orange à la ministre des Transports et lui a suggéré d’installer des photoradars fantômes pour inciter les gens à ralentir aux alentours de son école.

Talonnée par les libéraux et les solidaires, Geneviève Guilbault a convenu qu’il faut parfois aller jusqu’à modifier le Code de la sécurité routière pour inciter les automobilistes à changer de comportement.

De simples amendes ne suffisent pas toujours. Il y a quelques années, Québec a imposé neuf points d’inaptitudes pour forcer les gens à respecter les règles de sécurité routières autour des autobus scolaires.

Le temps est peut-être venu de sévir aussi à l’égard des conducteurs qui ne respectent pas les limites de vitesse et les passages piétons aux abords des écoles.

«Neuf (points d’inaptitude), c'est quand même salé comme sanction. Donc tu y penses deux fois avant d'aller trop vite à côté d'un autobus scolaire. Puis c'est parfait comme ça, quant à moi. Alors, pourquoi ne pas appliquer le même principe au fait de ne pas respecter (les règles de sécurité routière)?», a fait valoir la ministre.

Geneviève Guilbault a reconnu qu’il y a de plus en plus de parents vont reconduire leurs enfants à l’école en voiture, ce qui augmente le trafic dans les zones scolaires.

Dans une récente discussions avec la fédération des comités de parents, la ministre dit avoir abordé la possibilité que le transport scolaire devienne «un espèce de service essentiel».

«Pour s’assurer tout le monde est accès à du transport scolaire, a-t-elle insisté. Avoir du transport scolaire accessible partout, le plus accessible partout, pour que justement on ne soit plus obligé d’aller reconduire nos enfants en voiture».

De son côté, le député solidaire Étienne Grandmont demande à court terme des radars photo près des écoles. Selon lui, il faut toutefois commencer aussi à investir dès maintenant pour mieux aménager les zones scolaires. «Pour que la configuration de la rue soit telle qu'elle induise une vitesse plus basse», plaide-t-il.

On est en droit de s’attendre à ce que les enfants puissent revenir de l’école vers la maison en toute sécurité, estime la députée libérale Marwah Rizqy. «Aucun parent ne devrait avoir cette anxiété lorsque son enfant quitte la maison pour aller à l'école, soit à pied ou en vélo», a-t-elle souligné.