Sept-Îles: le Centre d’action bénévole déménage pour s’agrandir

Le Centre d’action bénévole le Virage de Sept-Îles déménagera dans de nouveaux locaux d’ici quelques mois afin de doubler l’espace et offrir des services supplémentaires pour les aînés.

«On a besoin de bénévoles, mais on n’a pas nécessairement toujours l’espace», a indiqué vendredi la directrice de l'organisme, Karoline Gilbert.

Depuis quelques semaines, l'aménagement intérieur d’un ancien entrepôt est amorcé pour y accueillir les activités du Centre d’action bénévole.

Les aînés auront une place privilégiée dans ce projet qui vient combler l’absence de centre de jour à Sept-Îles.

«C’est principalement la raison de notre déménagement, parce qu’on n’avait pas l’espace nécessaire dans nos locaux actuels», a poursuivi la directrice.

Ainsi, une grande cuisine sera aménagée et servira à la fois à la popote roulante que comme nouveau service de cuisine collective pour les aînés. Le projet, évalué à plus d’un million de dollars, prévoit également l’aménagement d’un espace pour les bénévoles.

Le centre Le Virage souhaite ainsi que ses nouveaux locaux permettent d’attirer davantage de bénévoles et de main-d’œuvre. Le nombre d’employés devrait d’ailleurs passer de 7 à 12, lorsque les nouveaux services seront mis en place.

«Nouveaux services, nouveau projet, veut dire nouveau besoin en main-d’œuvre et en soutien bénévole. On invite vraiment chaque personne qui est prête à donner de son temps à nous contacter, et à faire comme nous et redonner le bonheur dans la communauté», a conclu la directrice.