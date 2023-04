Un petit appareil s'écrase sur une résidence à Saint-Rémi; 2 blessés graves

Deux personnes ont été grièvement blessées après qu’un petit avion s’est écrasé sur une résidence du rang de L'Église, à Saint-Rémi, en Montérégie, vers 19h30, vendredi soir.

Selon les premières informations de la Sûreté du Québec (SQ), l'aéronef aurait heurté une première maison, des fils électriques, ainsi qu'un véhicule stationné avant de terminer son trajet dans une deuxième résidence.

Deux hommes dans la trentaine se trouvaient à bord de l'appareil.

Ils ont pu être extirpés des débris avant d'être transportés à l'hôpital, où l'on craint pour leurs vies.

Personne n'a été blessé dans les résidences.

Selon un témoin de la scène, des voisins se sont précipités pour venir en aide aux occupants de l'appareil.

«Il y a eu deux ou trois "boom" donc on s’est approché des [fenêtres], puis là on a vu l’avion, le feu était pris dedans, explique André Soucy, un voisin de la résidence percutée par l'aéronef. On s’est dit qu’il devait y avoir quelqu’un de pris là-dedans, donc là, tous les gens proche ont prêté main forte.»

«J’ai donné un coup de main à les sortir, parce que l’avion ce n’est pas pesant, c’est de la petite taule, continue-t-il. En relevant la carcasse, on en a tiré un premier [...] puis quelqu'un y est [retourné en dessous] pour aller chercher le deuxième. Après ça on a laissé [la carcasse] bruler parce qu'on ne savait pas ce qui aurait pu se passer.»

M. Soucy, comme environ 2000 personnes des environs, s'est retrouvé sans électricité à la suite de l'accident.

Les raisons qui ont mené le petit avion à s'écraser demeurent inconnues.

Des enquêteurs de la SQ travaillent avec le bureau de la sécurité des transports du Canada (BSTC) afin de déterminer les circonstances qui ont mené à cet incident.