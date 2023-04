Verglas et impôts: Revenu Québec offre un répit aux sinistrés

Les pannes de courant causées par la tempête de verglas dévastateur ont forcé bon nombre de Québécois à retarder l’envoi de leurs déclarations d’impôts dans les délais. Heureusement, Revenu Québec accommodera les contribuables qui n’ont pu les transmettre à temps.

L’organisme a annoncé vendredi qu’il «fera preuve de souplesse à l'égard de la clientèle qui a subi les contrecoups de l'épisode de pluie verglaçante et pour laquelle l'accomplissement de ses obligations fiscales dans les délais est compromis».

«Des citoyennes, des citoyens et des entreprises se sont montrés inquiets quant à leur capacité de produire leur déclaration de revenus à l'intérieur des délais prescrits, soit le 1er mai prochain», a expliqué Revenu Québec dans un communiqué.

«Les personnes concernées pourront, au besoin, faire une demande d'assouplissement concernant les intérêts et les pénalités en utilisant le formulaire MR-94.1. Revenu Québec procèdera à l'analyse au cas par cas, et donnera les suites appropriées selon les particularités de chaque dossier», est-il mentionné.

Au moins un million d’abonnés d’Hydro-Québec ont été privés de courant à la suite des précipitations de verglas, le 5 avril, principalement dans la région montréalaise.

L’une des pires tempêtes du genre depuis la catastrophe de 1998, elle a laissé dans son sillage entre 15 et 30 mm de glace et plus d’une demeure sur cinq dans le noir.