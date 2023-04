Commander une pizza sur «Apple Car Play»: «quelle mauvaise idée»

La chaine de restauration Domino’s Pizza a dévoilé la semaine dernière qu’il sera maintenant possible de compléter une commande... depuis l’écran tactile de son véhicule.

La nouvelle application sur «Apple Car Play» sera uniquement disponible aux États-Unis.

Le fonctionnement de l’application est simple. Il suffit de préenregistrer sa commande à l’avance pour pouvoir officialiser la transaction.

«Domino’s est la première chaine de pizzerias à offrir cette option rapide de commande via Apple Car Play», indique l’entreprise par voie de communiqué.

Pour vanter l’arrivée de l’application sur «Apple Car Play», l’entreprise met en scène une famille qui n'en peut plus d'attendre dans un service au volant. On la voit ensuite effectuer une commande depuis l’écran tactile de leur VUS, afin de diminuer l'attente.

Sur les réseaux sociaux, certains dénoncent l’initiative de la multinationale américaine.

Finalement les automobilistes haïssent les autos… des autres. #seulsurlaroute

.

Et quelle mauvaise idée de permettre de commander sur un écran tactile d’auto 🤦‍♂️ pic.twitter.com/cByISCWKpU — Nicolas Marcotte (@Taintin) April 22, 2023

«Quelle mauvaise idée de permettre de commander sur un écran tactile d’auto», témoigne un utilisateur qui a relayé la publicité de Domino’s.

«Toujours connectés et de plus en plus pressés. On ne s’en sortira pas», constate un autre utilisateur de Twitter.

Pour le moment, l’option de commander depuis «Apple Car Play» n’est pas disponible pour les consommateurs canadiens.