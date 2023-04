Des investisseurs de Tesla inquiets des divers rôles d’Elon Musk dans d’autres entreprises

Un groupe d’actionnaires progressistes de Tesla s’inquiète de voir le PDG de l’entreprise, Elon Musk, être distrait par son rôle dans d’autres entreprises, comme Twitter et SpaceX.

Dans une lettre envoyée au conseil d’administration, le groupe – composé de Amalgamated Bank, une banque appartenant à un syndicat, ainsique Sisters of St. Joseph of Carondelet, United Church Funds, Investor Advocates for Social Justice and le bureau du contrôleur de la ville de New-York – a reproché à M. Musk ne pas se concentrer suffisamment sur les défis que doit surmonter Tesla notamment en raison de la hausse de la compétition dans le domaine des voitures électriques.

«Nous avons chacun initialement ajouté Tesla à nos portefeuilles parce que nous considérions Tesla comme un véritable leader dans la production de produits et services essentiels à notre transition vers une économie durable et verte. Au fil du temps, cependant, nous sommes devenus de plus en plus préoccupés par les problèmes de gouvernance et de leadership de l'entreprise», est-il écrit dans la lettre obtenue par CNN Business.

À lui seul, ce groupe possède un peu moins de 1 % des actions de Tesla alors qu’Elon Musk en a près de 20 %.