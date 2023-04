Des milliers de citoyens dans les rues pour le Jour de la Terre

Plus de 4000 personnes ont participé à la marche pour le Jour de la Terre, qui avait lieu à Montréal samedi. La manifestation s’est déroulée sans incident majeur, mais le SPVM a procédé à deux arrestations, l’une pour voie de fait et l’autre pour méfait.

«C’est sûr que chaque édition est plus importante que la précédente dans la mesure où les conséquences du dérèglement climatique continuent à s’aggraver», a déclaré à TVA Nouvelles le porte-parole du groupe Travailleuses et Travailleurs pour la Justice climatique, François Geoffroy.

En plus de nombreux citoyens, des représentants des trois partis d’opposition à l’Assemblée nationale étaient également présents.

«Il faut agir de façon rapide. Je pense que les experts ont été très convaincants dans les dernières années. On voit que le gouvernement commence à emboîter le pas, mais ne le fait pas de façon assez rigoureuse à notre goût», a affirmé la députée péquiste Mégane Perry Mélançon.

«Quand j’avais 15 ans, les gens, à cette époque-là, avaient une insouciance climatique. Aujourd’hui, on ne peut plus avoir cette insouciance climatique-là», a pour sa part soutenu l’élu libéral Frédéric Beauchemin.

«On a de quoi célébrer, parce que ça a été une belle semaine pour l’environnement au Québec. C’est pour ça qu’on manifeste avec le sourire aux lèvres aujourd’hui, parce qu’on voit que quand on se mobilise en semble, on est capable de faire reculer le gouvernement sur de mauvais projets» a quant à lui mentionné le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois.

Aucun député de la CAQ n’était toutefois présent au rassemblement montréalais, mais malgré cette absence, plusieurs participants ont salué la décision du gouvernement Legault de faire marche arrière sur le 3e lien autoroutier entre Québec et Lévis.

«C’est une excellente nouvelle! Ça prend ça. Il faut éviter l’étalement urbain. Il faut réfléchir et il faut prendre ce que la science nous dit. Il faut vraiment faire les choix les plus sensés et je pense que c’était une très bonne décision», a déclaré la directrice générale du Jour de la Terre Canada, Valérie Mallamo.

