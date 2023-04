Écrasement à Saint-Rémi: le bilan aurait pu être encore plus grave

L’écrasement d’un aéronef qui a fait deux blessés graves en Montérégie vendredi soir aurait pu impliquer encore plus de victimes, alors qu’une petite fête avait lieu à proximité du lieu du drame.

• À lire aussi: Un petit appareil s'écrase sur une résidence à Saint-Rémi; 2 blessés graves

« Ils faisaient un party, ils étaient quasiment une vingtaine », relate au Journal Mathieu Dulude, qui a vu, un peu avant 19 h 30, l’appareil survoler sa grange de Saint-Rémi, une petite municipalité rurale de 9000 habitants.

« Ça aurait pu être [encore plus] grave », laisse-t-il tomber.

Selon la Sûreté du Québec (SQ), l’aéronef s’est emmêlé dans des fils électriques, sur la rue de l’Église, pour ensuite endommager une voiture stationnée et percuter une maison inoccupée au moment des faits.

Deux hommes dans la trentaine originaires de la Montérégie qui se trouvaient à bord de l’appareil ont subi de graves blessures. Samedi après-midi, ils luttaient d’ailleurs toujours pour leur vie, a indiqué la SQ.

BENOIT ROBERT

« Le feu pognait »

« J’ai couru pour aller voir, il y avait trois personnes par gars qui essayaient de les sortir de l’avion », décrit Mathieu Dulude.

« Le feu pognait, ils les ont [finalement] sortis », ajoute le père de deux jeunes enfants.

Comme les autres personnes interrogées par Le Journal, il a ainsi été témoin de la détresse qui régnait sur les lieux de l’accident.

André Normandeau a lui aussi pris ses jambes à son cou pour porter assistance aux victimes, dans les instants après avoir aperçu l’appareil voler à basse altitude.

« Le monde criait comme des fous. Ça criait tellement fort, raconte-t-il. La police et les pompiers n’étaient pas arrivés. Ça prenait du temps. »

Choc et confusion

Le voisinage peine également à comprendre comment un tel événement a pu se produire, d’autant plus qu’aucune piste d’atterrissage ne se trouverait dans le coin.

« Tu le vois à la télé, [c’est impressionnant], mais quand c’est à côté de chez vous, ça fesse, c’est bizarre, mentionne Roger Blais. On ne sait pas c’est quoi la cause. »

Lors de notre passage, la carcasse accidentée avait déjà été récupérée par les autorités.

On pouvait cependant toujours constater les dégâts sur la résidence où l’aéronef a terminé sa course et qui a été exposée aux flammes. L’odeur des cendres était palpable dans l’air.

À noter qu’environ 2000 personnes ont perdu l’électricité pendant quelques heures vendredi, comme des lignes électriques ont été touchées par l’appareil.

Les enquêteurs des crimes majeurs de la SQ travailleront avec le Bureau de la sécurité dans les transports (BST) afin d’éclaircir les circonstances de l’écrasement.

«Nous sommes au courant de l'incident et avons déployé des enquêteurs sur le site afin de procéder à une évaluation plus approfondie. Nous n'avons rien de plus à communiquer pour le moment», a déclaré par courriel le BST.

– Avec Nora T. Lamontagne