Jour de la Terre: une marche «de plus en plus importante»

Deux grandes marches pour souligner le Jour de la Terre ont lieu en ce 22 avril, Jour de la Terre, à Montréal et à Québec.

Des milliers de personnes sont attendues à Montréal au pied du monument à sir George-Étienne Cartier à 13h30.

François Geoffroy, porte-parole des Travailleurs et travailleuses pour une justice climatique a tenu à rappeler l’importance de cette marche.

«Chaque édition est malheureusement de plus en plus importante dans la mesure où la crise s’aggrave et les mesures ne sont pas encore à la hauteur», a-t-il déclaré.

«Surtout aujourd’hui, on a une victoire importante à fêter. On a montré que le mouvement citoyen était capable de faire plier le gouvernement du Québec sur l’une des promesses les plus importantes sur lesquelles il s’est fait élire. On a vu la CAQ reculer sur le projet désastreux du troisième lien», a-t-il ajouté.

Des élus de Québec Solidaire, du Parti Libéral du Québec et du Parti Québécois seront également de la partie.

Aucun député de la Coalition Avenir Québec ne prendra part à l’événement aujourd’hui.